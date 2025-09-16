經濟日報社論／AI取代初階人力 改變勞資關係

AI取代初階人力 改變勞資關係。路透

人類社會正處於一場無聲卻劇烈的變革之中。那並不是因為某個戰爭或瘟疫，而是一種看不見卻無所不在的力量正在重新定義人與工作的關係。AI的崛起，特別是近年來生成式技術的快速普及，讓過去被視為理所當然的職場階梯，正一階階被悄悄拆除。這場轉變所帶來的不僅是技術上的震撼，更是一場關於公平、尊嚴與未來社會形貌的問題。

AI的威力不容小覷，在某些領域，它的效率提升已達人類的數倍，甚至數十倍。例如軟體開發、文案生成、數據處理與客服系統等，本就是高度標準化與可預測的工作，如今成為AI「自動化打擊」的首要目標。而這一波淘汰潮，首當其衝的不是年資已深的老將，而是剛要踏入職場的年輕人。從實證資料觀察，22至25歲的年輕人，在高度AI暴露職業中，工作人數近年來明顯下滑。AI彷彿將學歷與初入職場的熱情，一拳打入了冷宮。

這並非單一國家的困境，而是全球性的焦慮。世界各地的年輕人發現，所受的高等教育已不再保證一份穩定職涯。不少企業寧願聘用資深、能靈活運用AI工具的員工，也不願投資於培育初階人力。更有甚者，一些傳統入門職務被AI取代後，整條升遷與學習的路徑也隨之瓦解，使得社會流動機制出現斷裂的危機。當入門磚石不再存在，下一代的出路從何而來？

但真相從來不是單向的，並非所有人力都被AI掃地出門。在那些能與AI協同工作的領域，例如創意設計、決策輔助、人際溝通等，反而出現人機互補的良性循環。甚至有部分企業透過AI降低門檻，使得某些過往需要專業訓練的職務，現在讓更多人得以參與和嘗試。

經濟體系的回應多半延續著過往科技演進的經驗，人失去工作沒關係，反正新產業會創造新機會。然而這樣的信仰，開始受到現實的挑戰。即使某些國際金融機構仍樂觀預估長期失業率影響有限，卻無法否認短期的結構性失業與青年勞動萎縮正逐步成形。更可怕的是，這不再只是產業轉型過程中的自然陣痛，而是極可能成為新的常態。

面對這股浪潮，我們需要新的制度想像。例如將AI所創造的超額利潤納入社會分享機制，建立主權財富基金，並藉由全民基本收入維繫社會基本穩定。當然這樣的方案容易流於烏托邦幻想，唯有配套以重訓機制與社會參與義務，才能兼顧公平與動能。

企業的角色亦不容忽視，若只將AI視為降低人事成本的工具，而非協作夥伴，那麼最終將連自身的永續經營都陷入風險。反之，那些願意投入人力再訓練、重新設計內部職務結構與升遷路徑的企業，將可能成為新時代的典範。在這樣的企業中，AI不再是排擠人力的威脅，而是人類能力得以擴張的助力。

從總體經濟的視角觀察，AI所帶來的不僅是個別產業的調整，更可能在整體需求結構與資本勞動分配間引發劇烈震盪。一方面，生產力的提升確實有可能壓低商品與服務的邊際成本，使GDP在短期內上升，甚至讓通膨壓力得以舒緩。然而另一方面，若所得集中於資本持有者與少數高技能人員，整體家庭部門的消費能力反而可能萎縮，形成一種「成長失衡」的現象。當大多數人無法有效參與經濟活動，需求端的疲弱將牽制投資與創新擴張的動能，進而影響總體經濟的循環穩定性。此外若青年就業機會長期萎縮，不僅會衝擊未來的勞動參與率與人口結構，也將增加社會福利支出與公共財政的壓力。

社會也必須開始重新定義「工作」的意涵，當維生的必要性不再與全職勞動綁定，那麼藝術、公益、環境保護等長期被邊緣化的價值，或許將重新被賦予應有的光芒。人不一定要工作才能活下去，但人總需要某種形式的參與，來確認自己的存在感與價值。若我們願意投注資源，讓每個人都能找到屬於自己的貢獻方式，那麼或許AI時代並非人類價值的終點，而是另一種文明階段的開端。