經濟日報社論／杜絕廣告詐騙 維護金融秩序

杜絕廣告詐騙，維護金融秩序。示意圖／AI生成

網路社交平台（Meta、Google、LINE）廣告詐騙氾濫，已從個人財產損失擴散至金融秩序動搖，網路廣告平台責無旁貸，政府與民間必須攜手建立更嚴謹的防詐機制。

近年來，詐騙案件層出不窮，受害者遍布全台，損失金額動輒以百億元計，嚴重侵蝕社會信任與金融秩序。詐騙集團早已不再透過傳統電話或簡訊行騙，而是廣泛利用社群媒體與網路廣告平台，假借名人投資、金融商品推薦、甚至假冒官方帳號，以精準廣告方式觸及大量用戶。這種假廣告已不僅是個人遭遇的「孤立案件」，而是足以衝擊整體金融體系穩定的重大威脅。

在這股詐騙浪潮中，Meta等跨國網路廣告平台的角色不可忽視。事實上，Meta在日本、澳洲與美國均面臨多起司法訴訟，被指控未能有效阻止詐騙廣告，甚至縱容利用演算法推播詐騙訊息。台灣近期也依《詐欺犯罪危害防制條例》對Meta多次裁罰，累計罰款高達新台幣1,850萬元。然而，這些處分對於Meta龐大的營收而言，不過是九牛一毛，恐不足以形成嚇阻。

政府近年積極推動「反詐三法」，並動員警政與司法體系追緝詐欺集團，但社會觀感依舊是「成效有限」。原因不僅在於詐騙集團跨境行騙、洗錢手法複雜，更在於網路廣告平台缺乏足夠的自律與監管機制。若平台不願投入資源建立嚴謹的廣告審查與追蹤制度，詐騙將不斷透過「自我廣告」與「業配內容」滲透，用戶再謹慎也難以倖免。

不可否認，部分受害者的確因貪婪或輕信而墜入陷阱，但這並不意味平台可以卸責。廣告推播是平台的核心營利模式，當演算法成為詐騙集團的最佳幫兇，平台自然難辭其咎。這不僅是單一受害者的悲劇，更危及整體金融秩序的穩定與國家治理的信任基礎。

民間組織近年也積極投入防詐，2025年3月成立的「台灣民間反詐騙協會」即結合公私部門力量，加強宣導、運用科技人才打擊詐騙，並推動全民防詐。其中有專家呼籲政府應成立專責單位，並在虛擬貨幣交易上設置「國內轉帳冷卻期」，避免資金快速外流。同時，應修訂針對虛擬貨幣洗錢的相關法規，以因應詐騙資金流向日益複雜的挑戰。

除了防堵詐騙的發生，如何協助受害者追討損失同樣重要。由於跨境訴訟成本高昂，個別受害者往往因經濟壓力放棄追訴。因此，有必要檢討台灣現行集體訴訟制度，並考慮在重大詐騙案件中，免除受害者集體訴訟的法院裁判費用，降低維權門檻。唯有如此，才能真正形成對平台與詐欺集團的實質壓力，並展現司法保障社會公義的決心。

因此，必須嚴正呼籲，網路廣告平台應負起反詐社會責任，包括強化廣告實名制、建立快速下架與追蹤機制，並對疑似詐騙廣告採取預防性封鎖。主管機關須提升執法強度，不僅止於立法，還應加大對平台的罰則，乃至考慮跨境合作，要求國際平台承擔相應法律責任。社會大眾應提升警覺「詐騙就在身邊」，即便資訊再吸引人，仍應謹守「投資有風險」與「求證再行動」的基本原則。民間力量與司法制度應並進，政府應重視並支持民間反詐騙組織的努力，同時檢討司法制度設計，透過集體訴訟免裁判費，給予受害者更有效的救濟管道。

唯有政府、平台與社會三方面齊心協力，才能真正扭轉詐騙氾濫的局面。網路廣告平台早已不只是資訊交流的工具，更是金融與社會信任體系的一環。Meta與其他科技巨擘，不能再以「平台中立」與「言論自由」為由推卸責任，必須正視自身角色，積極建立防詐機制。唯有如此，社會才有可能恢復秩序，受害者才不至於因詐騙而生活崩毀。