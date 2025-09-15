聽新聞
黑白集／毒藥變德政？

聯合報／ 黑白集

行政院會通過韌性特別預算案，最快十月下旬普發現金一萬元。圖／聯合報系資料照片
行政院會通過韌性特別預算案，最快十月下旬普發現金一萬元。圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗，賴政府跟著大轉彎。行政院會上周通過韌性特別預算案，最快十月下旬普發現金一萬元，不僅財金部門拍手叫好，府院也喊話立法院盡速通過相關預算；差點讓人忘了，賴清德總統和民進黨立委當初如何冷嘲熱諷，普發現金突然搖身一變，彷彿「毒藥變德政」。

大罷免前，賴總統才在團結第四講公開反對普發現金，還附和民眾「一萬元買菜就沒了」說法；行政院長卓榮泰也曾質疑普發現金違憲違法，「民眾可能拿一萬元去買遙控飛機、冰箱」。綠委沈伯洋更異想天開，聲稱普發現金是中了老共「先窮台、再統一」招式。

大罷免挫敗後，賴總統立刻華麗轉身發現金，卓內閣也換了腦袋，速度之快令人瞠目結舌。卓榮泰下令各部會提早準備政策執行計畫；財政部表示，立法院若順利三讀預算案並在十月上旬公布生效，最快十月下旬發放，可以強化民眾消費韌性、擴大內需、減緩民生壓力；國發會統計評估，二○二三年普發現金帶動ＧＤＰ零點三個百分點，預估此次將貢獻成長零點四一五個百分點。

普發現金從唱衰反轉成擁抱，民進黨已習慣集體大翻車，因為國家資源只是他們眼中的選舉籌碼。西方有句俗諺，「世上有三種謊言：謊言、該死的謊言、統計數字」，一語道破「萊爾校長」的治國ＳＯＰ。

社論 大罷免 賴政府 普發現金

