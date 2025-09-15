聯合報社論／當權力巨獸阻撓江祖平尋求正義

藝人江祖平自爆遭三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵案，尚待司法調查審判，但民進黨執政下的黨政媒，在她控訴過程中展現的冷漠，協助權勢掩蓋真相的幫手，都必將接受全民檢視。圖為江祖平劇照。圖／民視提供

藝人江祖平自爆遭三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵案，江祖平已前往士林地檢署製作筆錄，並提出告訴。士林地檢署調查後認定無管轄權，經核轉台北地檢署偵辦，卻引來許多網友評論；「鷹犬組喔，穩了」、「祖平QQ」、「那就安心了！恭喜小龔」……這就是人民對司法的「信任」。不過，江祖平尋求正義的路上，除了艱難的司法過程，還要克服面對黨政媒權力巨獸的恐懼。

事實上，當江祖平案愈演愈烈時，演藝圈沒有什麼人敢出面相挺，執政的民進黨更幾近噤聲，連衛福部保護司都稱「不建議透過媒體公審」，再看網友對北檢接手偵辦的評論，江祖平案彷若一場小蝦米對抗大鯨魚之戰。誠然，江祖平的所有控訴尚待司法調查審判，但民進黨執政下的黨政媒，在她控訴過程中展現的冷漠，協助權勢掩蓋真相的幫手，都必將接受全民一一檢視。

江祖平案首先必須釐清的是，她所指涉的案情層次，難道只是三立高層聲明宣稱的「性騷零容忍」，以及龔美富的離職？或是#MeToo運動時多數被害者指控的權勢性騷？抑或是籲請民進黨立委范雲等「出來打球」捍衛兩性平權那麼簡單？

從法律層面來說，江祖平指控龔益霆所涉情節，已然涉及刑法第二二二條的「加重防害性自主」罪，這是本刑至少七年起跳的重罪。從對抗權勢層面來說，江祖平即使身為明星，享有「台灣廣末涼子」之名，但電視台掌控藝人生殺大權，連電視台高層之子都能嗆聲「信不信找關係弄死妳」，江祖平豈敢等閒視之？畢竟，除了葬送演藝生涯，更因為「三立幫」與民進黨密切的關係，江祖平還可能面臨其幕後龐大黨政媒勢力甚至側翼網軍的圍剿，這豈是一般藝人所能承擔？

於是全案最為「黑色幽默」的一幕就是：衛福部保護司公開喊話，建議她透過司法尋求正義，而非透過媒體公審！保護司澄清原意是擔心女星陷入二次傷害風險，但難道不知性侵被害者苦苦無法求得正義的二度傷害，更甚於自曝性侵細節？江祖平若沒有訴諸民意公審，台灣的司法保護加害人更甚於關心被害人，何時曾還被害人多少公道？事實上，江祖平指控曾請對方拿心臟病用藥，卻疑似給了鎮定劑，導致昏迷後遭性侵。如果所控屬實，就涉及管制藥品為什麼會變成迷藥，這才是衛福部應該關切並給國人交代的問題。

官員要不是畏懼綠色執政威力，就是坐慣冷氣房，才會有如小白免般的建議。畢竟江祖平要面對的，那裡只是始亂終棄渣男或下藥性侵惡男，而更可能是可以「找關係弄死妳」的黨政媒權勢結構。看到民眾黨前主席柯文哲、國民黨工等遭受的綠色恐怖司法迫害，難怪江祖平案移轉北檢，民眾就高喊「恭喜龔安全下莊」！語雖戲謔，卻是對司法的莫大諷刺。

江祖平從一開始選擇匿名指控，到賭上演藝生涯及對方可能的反撲，仍不惜具名指控，顯示她對黨政媒權力怪獸早有警醒。此案在網路不斷延燒，演藝圈卻一片悄然，自然有著「保飯碗」的顧慮；但常為女權發聲的政治人物，為何也幾近全面噤聲？例如范雲即遲至網路上已在「協尋性平專家民進黨立委范雲」，才跟進發聲；至於民進黨性平部依然選擇視而不見，不僅凸顯該黨的雙標，更讓人質疑是否遇到三立就轉彎？

根據江祖平爆料，遭受權勢性騷者不只一人。從「吹哨者」到「被害者」，江祖平多少還能靠知名度博得關注，但如果是像你我一般的小老百姓呢？