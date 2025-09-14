聯合報黑白集／黨證發威的弦外之音

民進黨議員陳怡君（左）貪汙案，高等法院撤銷士林地院羈押決定，寫下高院自為裁定交保首例。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙案，台北地院裁定七千萬元交保，北檢抗告，台灣高等法院裁定發回北院更裁；好巧不巧，同一天高院也寫下自為裁定首例，撤銷民進黨北市議員陳怡君貪汙案士林地院羈押決定，交保確定。

司法上演「同天同院不同庭，羈押交保兩樣情」戲碼已夠懸疑，更弔詭的是兩案的主角，陳怡君領有民進黨黨證，柯文哲卻是執政者眼中大釘，陳的律師還援引「更嚴重的柯文哲都能交保」請求比照，更讓人看不透這齣法庭戲，難怪立即引發「黨證發威」質疑。

但深入剖析，高院刑二庭的裁定雖給了北檢翻盤希望，讓柯面臨再遭羈押可能，卻僅要求北院詳加界定證人範圍、說明何以認為柯不會串滅證。顯然北院補足准柯交保理由，應比自打臉改裁定羈押更容易。

相對的，高院刑八庭直接表態「檢方須提出勾串具體事實，法院並無為檢方保全和補強證據的義務」，從根本切斷檢方以勾串為由羈押的可能，並隱隱與民眾黨修法主張契合。

檢辯院為羈押與否高來高去，民眾滿臉問號之餘，不免發出最樸素的質疑：是否有黨證才能獲司法送暖，沒黨證就得承擔檢方押人取供的冷酷？至此不妨靜下心來聽聽，高院看似讓黨證發威的同時，又彈出什麼弦外之音？或將因此喚起更多民眾對羈押改革的共鳴。