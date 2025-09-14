聯合報社論／賴政府揮屠刀惡鬥，如何與民休養生息？

賴清德總統針對財劃法議題，稱「屠刀不在民進黨手上」，指責藍營縣市長有地方包圍中央的心態。 圖／聯合報系資料照片

為解決中央統籌分配稅款與地方補助款問題，非綠執政十五縣市首長齊聚呼籲中央「放下屠刀」。總統賴清德反擊稱，「屠刀不在民進黨手上」，指責藍營縣市長有地方包圍中央的心態，加上國會在野黨過半，拒絕政院提醒和覆議，才鑄成大錯；行政院長卓榮泰也反駁說，屠刀就在覆議書裡。賴總統才說要休養生息，刀光劍影又起；卓榮泰昨邀廿二縣市首長會商之前，政治口水已化成屠刀，揮向藍白兩黨和藍營縣市。賴政府似想掀起另一波政治惡鬥，繼續與多數民意為敵。

藍白去年底主導財劃法修法，在激戰亂鬥中發生分配公式分母數疏漏，導致有近三五○億元統籌分配款無法分配，以及連江、雲林等縣的分配款不增反減、補助大失血情況。不過立法疏漏不難解決，立院開議後，很快就可以補正。在諸多地方補助款問題上，修法補漏反而是最好解決的。

比較嚴重的是，賴政府以財劃法修法和藍白刪減中央總預算為由，大刪地方一般性補助款，縮減社福、教育和捷運等計畫型補助款。中央對地方補助來自統籌分配稅款、一般性補助和專案性補助三大項；如此一來，一般性補助形同名存實亡，專案性補助也大幅緊縮，加上財劃法修法疏漏，對部分縣市財政便造成嚴重打擊。

非綠執政縣市即是在「難為無米之炊」的無奈下，被迫串聯要求中央放下屠刀，別再刁難地方政府。發起人台中市長盧秀燕更呼籲賴政府，「不要忘記中央政府的稅收，來自各縣市民眾」，認為中央集權、集錢，又藉地方補助款杯葛地方政府施政，極不道德。台北市長蔣萬安也說，中央不剋扣，地方就不會包圍中央。

這些呼籲，對賴政府有如馬耳東風。卓榮泰說，「如果當時有接受行政院的覆議，這些問題應該當時就可解決」。事實是，如果覆議案通過，修法歸零，問題又回到原點，中央繼續控制財源箝制地方。至於賴清德說「屠刀不在民進黨手上」，同樣是不想面對問題，只是想藉由這個問題製造更多問題。

回顧財劃法修法本意，就是要讓統籌分配稅款一方面充實地方財政，一方面也能建立制度化、透明化機制，這也是過去民進黨、甚至賴清德還是立委與台南市長時的主張。但換了位子就換腦袋，賴政府對修法反對到底，堅持「現有的版本就是最好的版本」，行政院和立院民進黨團都不提對案。如此執政失職，有何資格責怪在野黨修法疏漏？

賴政府雖稱「早就提醒有問題」，但政治鬥爭多於協商溝通，何時見過理性討論？等到修法完成，賴政府應對手段，一是提出覆議案，二是發動大罷免；三是刪減地方補助款。賴政府所稱「早就提醒」，只是為政治操作的後見之明。

其實，財劃法修法乃至其他的地方補助，都不必走到如今的地步。無論誰執政，中央與地方都曾因補助款而爭吵不休。既然政黨可能輪替，將統籌分配款制度化，應是朝野共同樂見；至於公平分配一般性、專案性補助款，更是包括綠營執政縣市在內的所有地方政府願望。緊緊抓住修法瑕疵的小辮子，大做政治鬥爭文章，賴政府心中還有百姓福祉嗎？

大罷免大失敗後，賴清德為收拾民心，喊出「休養生息」和「四個優先」口號。地方補助款無所謂對藍綠有利或不利，若能建立制度化規範，即是雙贏。賴政府要打造朝野和解氣氛，更可以此為出發點，朝野共謀對策。賴政府只以膝反射政治口水回應，不但重啟朝野戰端，更是逼地方走上包圍中央的道路。