經濟日報社論／半導體競爭 不再是一個人的武林

半導體競爭，不再是一個人的武林。圖／AI生成

美國政府針對半導體與其衍生產品的232調查，尚未公布結果，川普政府對半導體產業政策卻再次使出大絕招，以政府的角色入股英特爾，將晶片法案提供的89億美元補助轉換為股權，取得英特爾近10%持股。這份協議包含一項為期五年的認股權證，如果英特爾對晶圓代工業務的持股降至51%以下，政府可按每股20美元的價格，額外再收購5%股權。之前一度傳出美國也要透過晶片法案的補助入股美光、台積電（2330）、三星等企業，不過截至目前為止，美國政府確定要投資的半導體大廠僅為英特爾。

英特爾財務長辛斯納表示，川普政府對英特爾的投資，是為了阻止該公司出售其製造部門，雖然相關業務長期虧損，也希望英特爾繼續留住晶圓製造業務。美國政府此一作法，恐將限制英特爾營運的自主性與彈性，也將美國政府實質上帶入產業運作的環境中。

無論美國政府此舉的成敗，觀察過去幾個月來其政策措施，從232國家安全調查開始，到以國家資本入股英特爾，美國政府對於缺乏先進半導體製造技術能力一事，顯然是極度焦慮與不安，因此急於透過各種政策手段解決。所以，美國一方面以戰逼和，透過關稅政策逼迫具有先進半導體製造能力的國際大廠（如台積電、三星等）在美國擴增先進製程的產能；另一方面，又透過改良版的晶片法案入股英特爾，讓英特爾難以如過去的AMD一般，分割出售晶圓製造部門，轉型為IC設計的商業模式，為的也是留住先進半導體製造能力。

至今，美國政府對於半導體的政策態度可謂圖窮匕現，為的就是要能掌握先進半導體製造的技術，並要在美國國內生產。因此，無論是透過何種政策工具，可預測川普政府都會在其任期內，不斷地對包含我國在內的相關國家與業者施加壓力。觀察其個性，恐怕是不達目的絕不會罷休。

不過全球具備半導體生產製造能力與政策企圖的國家，並不止美國。日本同樣也已經以國家之力，成立了Rapidus，投入先進半導體技術的研發與生產，日前也宣稱成功試產2奈米晶片。中國也不會因美國的管制就放棄先進製造技術與產能的投入，而歐盟也同樣設定了積極的半導體自主化政策目標（2030年達20%的全球市占率）。因此，當美國政府以如此明確的態度與積極的措施推動半導體產業時，相信中、歐、日等國，也都會積極觀察、檢視美國此舉的影響，以為後續產業政策調整因應的參考。

由此可見，未來半導體產業的競爭強度必定大為提高，業者除了在市場上面臨同業的競爭外，還會有來自他國政府的非市場手段干預。雖然明知政府的干預會降低市場效率，也會影響民主國家向來強調的公平競爭原則（這也是過去歐美等國家大肆批評中國政府、甚至是亞洲國家之處），但在美國政府率先轉向採取積極干預的產業政策之下，未來半導體業者所面臨的競爭對手，將不再只有同業，而是可能出現具設定遊戲規則能力、甚至主導遊戲進行的國家政府。

因此，未來半導體產業的競爭本質將完全改變，公平競爭的市場環境將被扭曲成為裁判兼球員的競賽。短期內台積電的領先優勢當然無可置疑，也不容易被取代，我國業者也會繼續是各國競相爭取的對象。但長期來說，半導體業的競爭也可能不會再是台積電一個人的武林，因為比武大會的主辦方可能會在比試進行中突然改變規則，甚至加入到對手的陣營中。未來半導體產業的競爭者將以多種面貌、型態呈現，我國產業界、政策規劃單位，不應輕忽此一變局，建議宜儘早研商因應之道。