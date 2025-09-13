聯合報黑白集／爾愛其羊，我愛其禮

監察院長陳菊因病住院請假，迄今超過9個月。 圖／聯合報系資料照片

監察院長陳菊自去年十二月因病住院，迄未上班，遭質疑她坐領高薪養病。監院近日澄清，陳菊已自願放棄支領卅六萬元月薪，薪水均逐月繳回國庫。我們祝福陳菊早日康復，也提醒她愛惜羽毛，不宜把院長大位看成只是「薪水」小事。

監察院雖被譏為「蚊子院」，但它仍是堂堂五院之一，院長是總統任命的特任官。重要的是，這是個國家「名器」，職司糾彈貪贓枉法的官員，有其嚴肅象徵，而不只是個「領薪水的工作」。陳菊或許以為，「不支薪」就能堵住悠悠眾口；但從民眾的角度，卻覺得一個國家名器被蹧蹋敷衍。這就是「爾愛其羊，我愛其禮」的道理，陳菊只考慮到「羊」的因素，卻沒想到「禮」的問題。

最近，北市一清潔隊員把一個回收電鍋轉送一名拾荒婦，被依「貪汙罪」起訴。原因是，環保局規定回收物資變賣後是「市府資產」，這名清潔隊員違反規定，遭同事檢舉。此事引發民眾熱議：殘值才卅二元的電鍋，有什麼好貪汙？轉送需要的人，不才是資源回收的最佳運用？市府變賣回收物資賺錢，真的比幫助弱勢還重要嗎？

如果依孔子之見，這應該也是個「羊」與「禮」的問題：變現誠可貴，助人價更高。但不知法官會不會這樣想？大家更希望，官場上那些大筆大筆的貪汙，也有人能勇於檢舉！