聯合報社論／興達驚爆：比缺電更可怕的，是謊言危機

高雄興達電廠9日晚間爆炸，大量火光竄出，消防大量出動救援。 記者巫鴻瑋／翻攝

高雄興達電廠發生天然氣外洩爆炸，現場火光沖天，居民驚魂難安。第一時間，台電公司對外強調兩點：一是無人傷亡，二是不影響供電。兩點，其實都是粉飾之詞。無人傷亡，是因為現場天然氣外洩已有相當時間，因遲遲無法控制，人員均已疏散。不影響供電，則是刻意淡化事態的說法，台電次日便宣布全台供電進入「十天警戒期」。問題是，若興達新二號機只是在「測試」仍未併聯，氣爆為何會影響供電？

興達電廠近年事故不斷，已到罄竹難書的地步。二○二一年，全台發生五一三和五一七兩次大停電，都與興達有關。前者，是因為路竹超高壓變電所驗收設備時操作不當，導致興達四部燃煤機組跳機停電；後者，則是興達一號機故障跳脫導致停電，兩次均實施了半天的緊急分區輪流停電。二○二二年的三○三停電事件，起因則是興達電廠開關場故障，使電力無法外送，導致全台五百多萬用戶無預警停電，台電董事長楊偉甫為此請辭下台。興達電廠公安事故連連，已成為一顆不定時炸彈。

興達電廠計畫由「燃煤」改為「燃氣」，過程也是諸事不順，意外不斷。例如，燃氣機組的更新計畫進度落後，較原訂商業運轉時程均延宕一年多。此外，在燃煤機組停機後，仍然大量採購燃煤堆放在煤倉；過去三年，煤倉竟發生過二五五次「自燃」的紀錄。試問，退役的燃煤電廠卻繼續購煤任其自燃，這是什麼經營策略，又示範了什麼工安管理？外界稍早發現，已停機的興達三、四燃煤機組曾「偷開機」；台電則辯稱，是「合法」緊急使用。難不成，停止燃煤又大量買煤，就是為了暗中偷渡緊急開機？信口開河的台電，如何維持誠信？

在綠電不足、跳電頻仍的情況下，台電的說詞顛三倒四，已讓人不知要如何相信。興達氣爆當夜，全台電力備轉容量率一度跌到只剩三％，十分危急。台電是緊急啟用已停機的「大林五號機」與「興達四號機」，才將電力救回。讓人百思不解的是，興達新二號機組目前還在測試，預計年底才正式運轉，為何它的氣爆會影響整體供電，需要拿兩座燃煤機組才能補救？莫非這個還在「試運轉」的機組，已被偷偷派上場當成「救援投手」使用，而且已納入併聯電力？

說穿了，台電近年經常左支右絀、動輒得咎，主要原因就是一味聽從政治指令，放棄自己的工程專業堅持，因而使自己困陷難以圓謊的深淵。最令外界難以苟同的是，台電把許多退除役的機組當成「緊急備用電力」，卻自訂一套規則，說只要備轉容量在六％以下，這些機組一年便可緊急啟用數百小時。因此，每次遭外界質疑「偷開機」，台電便自詡是「合法」開機；事實上，這只是該公司和主管機關自訂的投機取巧的辦法，根本沒有法源依據。何況，除役退場的老舊機組已經失去「操作許可」，卻因台電一己的方便和需要，即任意啟動，這真的沒違法嗎？如今台電更進一步把「試運轉」的機組都納入發電主力，真是食髓知味，堂而皇之欺騙起大眾了。

興達電廠氣爆後，台電信誓旦旦稱絕對不會分區輪流限電，說就是在供電最糟時也未曾如此作法。此話就是赤裸裸的謊言，因為先前興達的幾起事故，就曾進行緊急分區輪流停電。比起停電危機，更糟的，是台電的缺乏透明及謊話連篇。當台電開始對發電機組任意欺瞞或選擇性揭露，人們永遠無法知道「備轉容量率」真正的分母和分子，我們如何積極面對危機？