經濟日報社論／後石破時代的日本經濟與金融市場

自民黨內青壯世代議員發動的倒石破運動，原本預計在9月8日開始黨史上第一次提早總裁選舉簽名立案，石破因此宣布下台。路透

日本石破首相9月7日突然宣布辭去自民黨總裁，預計自民黨將在10月4日投票選出新總裁，之後國會也將選出新首相。近幾個月來偏弱的日圓，與續創新高的日股，會在石破下台後發生什麼變化，值得我們關注。

石破去年秋天上台後，自民黨在眾議院大選、東京都議員選舉、參議院大選接連三敗，結果眾參兩院都未取得過半席次，是建黨70年來首見慘況。依照自民黨傳統，在參議院大敗那晚石破就該宣布辭職。

然而石破卻以川普關稅國難當前，不能有政治空白為由，遲遲不肯辭職，導致自民黨內混亂，國家施政停擺。自民黨內青壯世代議員發動的倒石破運動，原本預計在9月8日開始黨史上第一次提早總裁選舉簽名立案，石破因此宣布下台。

石破下台，讓自民黨免於黨內分裂，這件事受到市場肯定。9月9日盤中日經指數首度突破44,000點。日股的盛況除了市場肯定自民黨避免分裂以外，還有幾項因素。

首先不管下次首相是誰，注定是撒錢首相。目前自民黨與公明黨的執政聯盟在參眾議院席次都未過半，預算案與所有法案都需要與在野黨合作。7月的參議院大選，所有在野黨都主張消費稅減稅，差異只是程度不同。當所有在野黨都是減稅派，自民黨又無法控制國會的情況下，未來的妥協性減稅是必然趨勢。

然而新首相並非可以無限制撒錢。財政紀律派的石破， 6月在國會答辯時，曾無奈講出「日本財政極為嚴峻，比希臘還差」的現實。

日本政府債務與GDP比，在2023年高達240%，是世界主要經濟體中最差。

另一方面，受益於日本現在高於3%的通膨、薪資與物價持續上漲，個人所得稅與消費稅的增加，政府稅收飽飽，2024年度稅收實額比當初估算多了2.4%。這個因通膨經濟而增加的財政收入，給了新首相一些政策空間。

但總的來說，市場還是擔心新政府會過度財政擴張。明顯的事例就是，自從7月初參議院選舉開跑，自民黨可能大敗的氣氛出來之後，日本長期國債就持續被拋售，10年國債利率從1.4%以下，上升到9月初高點的1.65 %。

就金融理論，當日國債利率上升，理論上可以吸引國際資金入場，進而推升日圓。但這幾個月來的日國債利率上升，是擔心日本財政惡化，國債缺乏買氣導致利率被推高，這意味著國際資金離開日本國債市場，連帶日圓走弱。

在美國因勞動市場惡化，市場預計聯準會9月降息，美元偏弱的國際情勢下，日圓兌美元依舊沒有走強，維持在1美元對147日圓上下的偏弱局面，證實在財政惡化的憂慮下，國際資金目前對日圓是保持距離。

就日經新聞調查，下任首相呼聲最高的是前經濟安保大臣高市早苗，與現任農林水產大臣小泉進次郎。市場評估小泉的財經政策大致上與石破接近，雖然為了與在野黨合作，小泉會比石破更財政積極，但不會有太大偏離。

如果以安倍經濟學繼承者自居的高市，在未來一個月的選戰中獲得優勢，台灣就必須注意。一旦高市當選，日圓走弱、國債被拋售、長期利率升高的情況可能出現。

另一方面，總裁選舉前市場可能布局高市首相行情，但如果高市最後沒當選，市場會出現反向急修正。就像去年9月石破出乎意料擊敗高市，石破當選瞬間，日圓匯率從1美元兌146，急速升值到142日圓。當晚大阪交易所的夜間日經指數期貨交易，開盤後湧入大量賣單，觸發動態熔斷機制，交易一度停止，最後收盤指數暴跌6%以上。

過去幾年自民黨總裁選舉期間，因為期待行情，日股往往有不錯的表現。但如果候選人的財經政策差異過大，像今年可能是貨幣寬鬆的高市對決日銀升息正常化的小泉，其結果就容易引起日圓與日股動盪，台灣產業界與投資人需注意。