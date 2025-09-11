快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

聯合報黑白集／與昭和同悲的抗戰勝利

聯合報／ 黑白集

北京辦完紀念對日抗戰勝利八十周年，全球熱議皆是中國軍力超俄趕美，拍案驚奇。兩岸間卻風景迥異，聚焦當年抗戰歷史功過，國台辦陸委會唇槍舌劍，互槓誰才是抗戰中流砥柱，好不激昂。

那廂早上國台辦剛搬出東北抗聯、八路軍、新四軍戰果，稱當年合計殲敵近七十萬人，不容篡改；這廂下午陸委會就丟出新聞稿反嗆，說日本厚生省戰後發布的數據，日軍不過戰死五十萬人出頭，嘲諷台辦自欺欺人。

當年日帝侵華，國共其實是在一面旗幟下並肩抗敵。戰後翻臉成仇，始有你我之別。但究竟各自殲敵多少，雙方說法殊異。在南京受降的何應欽翌年認定，日軍八年共戰死四十八萬餘人，當時並無國共之分。隨何應欽受降的共諜郭汝瑰在其所撰《正面戰場作戰記》則稱，正面及敵後各殲敵五十三萬、五十二萬人，幾乎不分軒輊。國民黨則以近三百名將領犧牲，來證明抗日戰爭中，國民黨不容置疑的領導地位。

就像已是ＡＩ時代的今天，俄烏戰爭雙方各自多少人裹屍沙場，仍是一團亂麻。

民進黨在抗戰議題上與對岸爭功，但轉頭又把抗戰勝利說成終戰，似猶與當年的昭和天皇同悲，精神分裂莫此為甚！台灣光復節轉眼將至，屆時民進黨是為光復歡騰、還是為終戰黯然，是馬是驢，當一目了然！

社論 國台辦 陸委會 國民黨 民進黨 對日抗戰勝利

延伸閱讀

反日情緒或高張…九一八事變將滿94周年 日駐北京使館籲僑民注意

世界華文傳媒論壇 雲南昆明登場

抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

相關新聞

聯合報社論／各地綠能抗爭四起，民進黨的夢醒時分

今年五月核三廠除役，賴總統剛完成蔡英文承諾的「非核家園」目標；但八月「重啟核三公投」的強烈民意，顯示非核家園的神聖光環已經蕩然。不僅如此，全台不滿風光電力開發的抗爭事件四起，達到前所未見的強度，逼得環境部長彭啓明說出「不支持陸域風機」。而高雄興達電廠近日的天然氣轟天爆炸，墾丁南灣的珊瑚礁遭核三光電工程排放的泥石流汙染衝擊，在在顯示「綠能變成環境殺手」的問題，已不容賴政府再以拖待變。

聯合報黑白集／柯文哲的「復仇」之路

柯文哲在看守所多待了三天才出來，顯然做足準備。雖戴著電子腳鐐，他依舊氣勢逼人，毫無「落水狗」的衰相。而外界迎接他的聲音，則不外「挖苦」和「吹捧」兩種極端。哪一端對他影響更大，就得看他個人的判斷。

經濟日報社論／美國邁向國家干預主義的時代

美國始終以自由市場經濟典範自居，近年來卻上演了一場頗具戲劇性的逆轉，逐漸邁入「國家干預主義」的新階段，昔日高舉的自由市場...

聯合報社論／小心主權基金淪為黨政商私相授受法寶

賴總統近日受訪，聲稱政府要成立主權基金，投資或購買國際通路，幫傳統產業走向國際，遭外界質疑是順從美方需索。包括賴總統在內...

聯合報黑白集／與昭和同悲的抗戰勝利

北京辦完紀念對日抗戰勝利八十周年，全球熱議皆是中國軍力超俄趕美，拍案驚奇。兩岸間卻風景迥異，聚焦當年抗戰歷史功過，國台辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。