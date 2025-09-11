聯合報黑白集／與昭和同悲的抗戰勝利

北京辦完紀念對日抗戰勝利八十周年，全球熱議皆是中國軍力超俄趕美，拍案驚奇。兩岸間卻風景迥異，聚焦當年抗戰歷史功過，國台辦、陸委會唇槍舌劍，互槓誰才是抗戰中流砥柱，好不激昂。

那廂早上國台辦剛搬出東北抗聯、八路軍、新四軍戰果，稱當年合計殲敵近七十萬人，不容篡改；這廂下午陸委會就丟出新聞稿反嗆，說日本厚生省戰後發布的數據，日軍不過戰死五十萬人出頭，嘲諷台辦自欺欺人。

當年日帝侵華，國共其實是在一面旗幟下並肩抗敵。戰後翻臉成仇，始有你我之別。但究竟各自殲敵多少，雙方說法殊異。在南京受降的何應欽翌年認定，日軍八年共戰死四十八萬餘人，當時並無國共之分。隨何應欽受降的共諜郭汝瑰在其所撰《正面戰場作戰記》則稱，正面及敵後各殲敵五十三萬、五十二萬人，幾乎不分軒輊。國民黨則以近三百名將領犧牲，來證明抗日戰爭中，國民黨不容置疑的領導地位。

就像已是ＡＩ時代的今天，俄烏戰爭雙方各自多少人裹屍沙場，仍是一團亂麻。

民進黨在抗戰議題上與對岸爭功，但轉頭又把抗戰勝利說成終戰，似猶與當年的昭和天皇同悲，精神分裂莫此為甚！台灣光復節轉眼將至，屆時民進黨是為光復歡騰、還是為終戰黯然，是馬是驢，當一目了然！