聯合報社論／小心主權基金淪為黨政商私相授受法寶

賴總統近日受訪，聲稱政府要成立主權基金，投資或購買國際通路，幫傳統產業走向國際，遭外界質疑是順從美方需索。包括賴總統在內，許多人可能不了解什麼是主權基金，用白話文解釋，「主權基金」就是政府把國家（其實是全體國民所有）的一大筆資產，交由行政權去指揮運用。以馬來西亞為例，其主權基金資產總額近四百億美元；新加坡兩個主權基金合計破一兆美元；挪威則為一・九兆美元。無論哪一種主權基金，都是天文數字。

如此龐大金額的基金，如果沒有足夠透明的監管和效率，很容易淪為黨政裙帶沆瀣營私的淵藪。最經典的主權基金弊案，就是馬來西亞的主權基金醜聞。一名馬來西亞商人「劉特佐」，憑著靈活與大膽的手段，搭上好萊塢明星李奧納多，再輾轉搭上馬來西亞前總理納吉與阿拉伯政要，用種種投資名義掏空了馬國主權基金「一馬公司」四十多億美元。他因此遭美國與國際刑警組織通緝，迄今仍未緝獲到案。華爾街日報記者將這個故事寫成《鯨吞億萬》一書，堪稱「詐騙聖經」。

正因主權基金金額巨大，而政治一向藏汙納垢，因此全球許多主權基金都是「制衡監督不上軌道」的國家在操作；因為在這些國家，反正大家都不敢過問。少數成功的例子，例如挪威，它民主環境成熟，監督公開透明，且基金投資多為穩健獲利型、少做特定目的的操作，舞弊空間自然減少。新加坡的「淡馬錫控股」和「新加坡政府投資公司」因善於投資，為該國提供了不少財政收入；但淡馬錫近年連續投資新創事業失利，也虧賠了數億美元。

賴總統對主權基金的目的和運作顯然所知不多，他說台灣成立主權基金是要「幫傳統產業打開國際通路」，根本是邏輯錯亂。這種說法，與去年行政院經發會顧問會議聲稱「設置創投基金幫中小企業走向國際」如出一轍，只是把「中小企業」改為「傳統產業」，再把「創投基金」改為規模更大的「主權基金」，都在魚目混珠。去年經發會的離譜建議明顯想圖利特定關係人，隨即遭學者聯名痛批；如今賴政府換個包裝捲土重來，實可謂「利之所在，不屈不撓」。

台灣的中小企業、傳統產業走向國際，政府確實能提供一些協助。例如，政府可以在共有資源（例如展場、廠辦）方面提供積極協調、收集分享資訊，一則減少廠商風險，二則增加他們的外部機會。這些，其實是經濟部、外貿協會的法定業務。但這些面向都涉及複雜的評估，若評估有利，則此類「殺雞」之事經貿部門原本就該做，用不到主權基金的「牛刀」；如果評估不利，主權基金更無需插手。以「協助傳產」之名設置主權基金，立論荒謬近乎痴愚，在國際基金操作實務上極其怪誕，而論述者從來不敢接受公開的檢驗，一看就知是「詐騙集團」的情節。

賴清德競選總統時，浩浩蕩蕩組織了一個政見白皮書的團隊，財經政見洋洋灑灑一拖拉庫，號稱「國家希望工程」。當選後，他棄政見如敝屣，卻讓觀風望向之輩幫他鼓吹主權基金之如何必要，意圖創造一個比當年「台杉案」規模大一千倍的「黨政要員爽快基金」，然後說這是要「協助傳統產業走向國際」，還說這樣就可以「給美國交代」。如此天馬行空的大話，從目前的政經情勢及一般常理來判斷，誰會相信真的是要幫助傳統產業，又如何幫得到傳統產業？這麼拙劣粗糙的話術，在野黨不但要擋下，全民也無法接受！