經濟日報社論／中國大陸正在重建世界秩序

隱約感覺到中國對未來如何重建世界秩序、優化全球治理的意圖與策略。路透

過去一周，全球多數目光多聚焦於北京天安門的九三大閱兵，其實，在大閱兵之前，從8月底到9月初在天津舉行的上海合作組織峰會同樣值得重視，而且，合起來看，更可以隱約感覺到中國對未來如何重建世界秩序、優化全球治理的意圖與策略。

本屆由輪值主席中國主辦的峰會，取得了四個成果：一，成員國元首理事會共同發表聯合聲明，強調銘記歷史、反對歪曲二戰真相，並呼籲推動聯合國改革與多極國際秩序；二，發表「天津宣言」，反對集團對抗與單邊制裁，擴大本幣結算，推進上合組織開發銀行落地；三，通過《2026~2035年發展戰略》，呈現強大企圖、向外輻射的上合戰略圖景；四，習近平主持「上海合作組織+」會議，並在會上提出「全球治理倡議」，強調共建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。習近平更強調，面對加速演進的世界百年未有之大變局，上合組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。

上海合作組織峰會，是緣起於上個世紀末，由中、俄及四個中亞國家針對區域安全經由對話，然後在本世紀初2001年建立的國際組織，其後，隨著地區形勢趨於穩定，定位也從安全、政治擴大延伸到了經濟與人文，同時也開始擴容。目前，上合已有十個正式成員國、二個觀察員國、14個對話夥伴。據了解目前還有沙烏地阿拉伯、阿聯酋、埃及、土耳其、敘利亞、緬甸、柬埔寨等一眾國家正排著隊等待「入群」。

當今世界的主要國際組織中，上合與同樣以中國作為主角的金磚國家組織，都有持續擴容、朋友圈不斷加大的現象，探究其原因，主要有三：

一，無論上合或金磚，所有成員清一色為「南方國家」，南方國家之所以被稱為南方國家，就是發展相對滯後或發展條件差，全都有希望能進步的強烈企圖心。中國以前也跟它們一樣，但今天的中國，無論中國現象或中國模式，不僅在南方國家中鶴立雞群，其表現與光芒甚至還超過許多發達國家，自然成了一眾南方國家想要仿效與追隨的對象，加入由中國主導的上合與金磚於是就成了最佳選擇。

二，中國除了本身的國家治理能力出色，近年來持續不斷針對全球治理提出的理念，也受到普遍的關注與歡迎，比如倡導人類命運共同體，以及近年來針對人類與世界的未來，一連串提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議及全球治理倡議，都給世界各國尤其是南方國家，帶來了新的方向、希望與信心。

三，當然，美國作為一個反面教材相信也是主要原因之一。21世紀的美國，明顯地已從上個世紀曾經作為世界秩序的主導者及維護者，變成了世界秩序的破壞者：經濟上反全球化、去全球化，貿易走保護主義，政治搞單邊主義，合起來就是霸權主義。川普2.0上台以後，不僅南方國家受美國霸凌，甚至不分親疏，連美國自己的盟友或夥伴也都難以倖免，世界秩序至此已成了赤裸裸的叢林法則。在這樣的情況下，世界各國無不興起望治之心，能有上合或金磚可以加入，自然不會放過。

中國也正是看到了這樣的大趨勢，除了為了自己本身的主權、安全與發展利益，必要時，與美國霸權強硬博弈外，也開始在重建世界秩序，優化全球治理方面，為國際社會指出新的方向，開闢新的道路。

從地緣角度看，上合是個起點，從中國出發，延伸至中亞、南亞、東南亞、西亞、中東；同時，中非合作論壇則是中國加上非洲全部54個國家中的53個；中國與阿拉伯國家合作論壇則是中國加上阿拉伯所有22個國家；中國─拉美和加勒比國家共同體論壇包括中國及共同體的所有33個成員。

世界秩序，新與舊，正在展開一場全面的大博弈。