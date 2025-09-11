聯合報黑白集／柯文哲的「復仇」之路

民眾黨前主席柯文哲（右）日前交保後，在北院門口公開嗆北檢。 圖／聯合報系資料照片

柯文哲在看守所多待了三天才出來，顯然做足準備。雖戴著電子腳鐐，他依舊氣勢逼人，毫無「落水狗」的衰相。而外界迎接他的聲音，則不外「挖苦」和「吹捧」兩種極端。哪一端對他影響更大，就得看他個人的判斷。

因為政治獻金和京華城兩大案，柯文哲遭羈押長達一年，若說司法沒有迫害，外界很難相信。但柯文哲自稱「台灣曼德拉」，外界也恐難苟同，因為這並非單純的政治案件。柯文哲的上策，是利用自由之身為自己力爭清白，除求無罪脫身，更促成司法制度的修改變革。如此，將是對迫害者的最佳「報復」，也能贏得社會掌聲。

但民眾黨內有人不作此想。他們認為，柯文哲最佳的復仇是再度投入政治，包括參選高雄市長，甚至參選二○二八總統大選，才是痛擊民進黨的最強戰略。這種想法似顯得天馬行空，不切實際。畢竟，民眾黨的八席不分區立委若明年全部換人，戰力如何猶未可知；若過度好高騖遠，可能兩頭皆空。尤其，司法仍操控在民進黨手中，隨時可剝奪柯文哲的參選資格。

至於「藍白合」，則可能是柯文哲最不需要擔心的事。連素有心結的郝龍斌都說出「我們都放下了」，若他當選黨主席，也已無此掛慮。

重點在，柯文哲要怎麼看自己，怎麼看民眾黨的未來。想清楚，就沒那麼複雜。