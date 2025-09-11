聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／柯文哲的「復仇」之路

聯合報／ 黑白集

民眾黨前主席柯文哲（右）日前交保後，在北院門口公開嗆北檢。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（右）日前交保後，在北院門口公開嗆北檢。 圖／聯合報系資料照片

柯文哲在看守所多待了三天才出來，顯然做足準備。雖戴著電子腳鐐，他依舊氣勢逼人，毫無「落水狗」的衰相。而外界迎接他的聲音，則不外「挖苦」和「吹捧」兩種極端。哪一端對他影響更大，就得看他個人的判斷。

因為政治獻金和京華城兩大案，柯文哲遭羈押長達一年，若說司法沒有迫害，外界很難相信。但柯文哲自稱「台灣曼德拉」，外界也恐難苟同，因為這並非單純的政治案件。柯文哲的上策，是利用自由之身為自己力爭清白，除求無罪脫身，更促成司法制度的修改變革。如此，將是對迫害者的最佳「報復」，也能贏得社會掌聲。

民眾黨內有人不作此想。他們認為，柯文哲最佳的復仇是再度投入政治，包括參選高雄市長，甚至參選二○二八總統大選，才是痛擊民進黨的最強戰略。這種想法似顯得天馬行空，不切實際。畢竟，民眾黨的八席不分區立委若明年全部換人，戰力如何猶未可知；若過度好高騖遠，可能兩頭皆空。尤其，司法仍操控在民進黨手中，隨時可剝奪柯文哲的參選資格。

至於「藍白合」，則可能是柯文哲最不需要擔心的事。連素有心結的郝龍斌都說出「我們都放下了」，若他當選黨主席，也已無此掛慮。

重點在，柯文哲要怎麼看自己，怎麼看民眾黨的未來。想清楚，就沒那麼複雜。

社論 司法 大選 柯文哲 民眾黨 藍白合 郝龍斌 民進黨 黨主席 政治獻金

延伸閱讀

柯文哲白髮變黑 醫揭原因：規律作息就像替身體「重開機」

雙子星蓋太慢？高嘉瑜曝招標過程 酸柯文哲「應慶幸沒成爛尾樓」

曾轟檢察官「摧毀司法信任度」柯文哲明又出庭 會對抗告叫板？

再等一下！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

相關新聞

聯合報社論／民進黨建構的大外宣迷幻，已一夕破功

七月大罷免投票前，許多外媒提到國民黨，都固定冠上「親中政黨」的形容；評論在野黨刪減預算，就說是削弱賴政府「抗中」的力量。...

聯合報黑白集／該學石破茂的是賴清德

賴總統說大罷免後台灣要「休養生息」，但民進黨卻把戰鬥號角吹得很響。他忙下鄉「廿二講」，不為體察民瘼，而是要整軍明年選戰。...

經濟日報社論／統籌分配稅款瑕不掩瑜 小修即可

財劃法去年底修正後，財政部按明年度統籌分配稅款（簡稱統分稅款）推估數，設算分配各直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之金額，於...

聯合報黑白集／柯文哲的「復仇」之路

柯文哲在看守所多待了三天才出來，顯然做足準備。雖戴著電子腳鐐，他依舊氣勢逼人，毫無「落水狗」的衰相。而外界迎接他的聲音，則不外「挖苦」和「吹捧」兩種極端。哪一端對他影響更大，就得看他個人的判斷。

聯合報社論／各地綠能抗爭四起，民進黨的夢醒時分

今年五月核三廠除役，賴總統剛完成蔡英文承諾的「非核家園」目標；但八月「重啟核三公投」的強烈民意，顯示非核家園的神聖光環已經蕩然。不僅如此，全台不滿風光電力開發的抗爭事件四起，達到前所未見的強度，逼得環境部長彭啓明說出「不支持陸域風機」。而高雄興達電廠近日的天然氣轟天爆炸，墾丁南灣的珊瑚礁遭核三光電工程排放的泥石流汙染衝擊，在在顯示「綠能變成環境殺手」的問題，已不容賴政府再以拖待變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。