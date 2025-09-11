聯合報社論／各地綠能抗爭四起，民進黨的夢醒時分

有潛水員反映，墾丁南灣海域出現泥水，讓人空間迷向，只能靠指北針，泥土甚至直接覆蓋在珊瑚上。 圖／墾丁資深潛水教練提供

今年五月核三廠除役，賴總統剛完成蔡英文承諾的「非核家園」目標；但八月「重啟核三公投」的強烈民意，顯示非核家園的神聖光環已經蕩然。不僅如此，全台不滿風光電力開發的抗爭事件四起，達到前所未見的強度，逼得環境部長彭啓明說出「不支持陸域風機」。而高雄興達電廠近日的天然氣轟天爆炸，墾丁南灣的珊瑚礁遭核三光電工程排放的泥石流汙染衝擊，在在顯示「綠能變成環境殺手」的問題，已不容賴政府再以拖待變。

民進黨政府過去將核電廠描繪成「邪惡的禍根」，將綠能形容為「善良的天使」；但八年過去，人們目擊的事實卻非如此。以墾丁南灣的珊瑚礁生態為例，數十年來與核三和平共存，海水清澈，任潛水客及海龜遨遊。核三除役後，台電規畫將廠房空地闢建為光電設施，發電供附近居民使用；但整地開發過程卻嚴重破壞水土，大量泥沙排放入海，迅即破壞了當地海洋環境，危及珊瑚礁生態。

事實證明，「邪惡的」核電廠若受到良好的監督，可以成為穩定全台電力供應的基載，成為降低平均電價的廉價燃料，也成為不排碳的清潔能源。至於「善良的」綠能，一旦落在短視近利的官員和財團手裡，可能在開發、環評過程不斷粗糙應付圖利，甚至胡亂剝削土地與環境，最後把惡搞的成本都丟給社會及公部門去承擔。核三除役僅數月，附近海洋生態隨即因光電工程遭遇災難，這正說明「公部門」的作為與否才是能源與環境「善的循環」的關鍵因素，而不是能源本身天生有多大的善惡之分。

先前高雄大樹和山光電的「鬼剃頭」事件，正是光電廠胡亂砍伐山坡地所致；而嘉義多個滯洪池光電場在颱風中被吹成碎片，則是政府一窩蜂開放、卻缺乏適當規範所造成。兩者，皆暴露了行政專業與企業倫理的淪落，政府難辭其咎。正因為層出不窮的環境破壞事件喚醒了地方居民的不滿，最近各地皆陸續出現了抗爭事件，其中又以對陸域風力發電的抗爭為最。

八月上旬，有兩個陸域風電的開發案遭到擱置：一是苗栗後龍大鵬的風機更新案，被要求再補件；二是彰化大城的陸域風機新建案，在環評審查被否決。主要原因，是政府迄未妥善規範風機與民宅的設置距離，許多居民被風機的運轉聲音搞到心神不寧，夜不成眠。民進黨政府對核電廠及核廢料百般挑剔，限制及汙名化無止境；但對風電和光電卻是盡情放水，絲毫不顧噪音、光線、汙染對居民的影響，這難道不是雙重標準？

隨著「核三重啟公投」的民意加持，最近宜蘭和台東都出現反對設置風電場的抗爭。其中，「台亞風能」計畫在宜蘭五結、蘇澳設置十四部風力發電機，由於藍綠白都以擔心破壞濕地、衝擊候鳥棲地為由表示反對，目前該案已暫緩審查。台亞風能同時計畫在台東海岸線設置五十八座陸域風機，遭當地居民抗爭，連經濟部和環境部都不表支持，要求一定要取得地方共識。試想，依照業者四處在海岸邊插旗的隨興態度，台灣不怕成為「被風機圍困之島」嗎？屆時，我們這「小小多山的國家」，美麗壯闊的海岸線將變成什麼模樣？

台灣在二○二五年迎來了「非核家園」，卻也同時迎來綠電的「夢醒時分」，這真是一次弔詭的碰撞。我們看到，各地不滿綠能變成「環境殺手」的抗爭正一波波湧至，每個抗爭節拍都牽動著明年地方大選的旋律。面對這樣的情勢，賴清德還能對能源政策的錯誤假裝視而不見嗎？