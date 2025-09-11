經濟日報社論／美國邁向國家干預主義的時代

美國始終以自由市場經濟典範自居，近年來卻上演了一場頗具戲劇性的逆轉。路透

美國始終以自由市場經濟典範自居，近年來卻上演了一場頗具戲劇性的逆轉，逐漸邁入「國家干預主義」的新階段，昔日高舉的自由市場旗幟，正悄然改變底色。

從拜登政府推出的《晶片法案》，到川普重返白宮後揮舞的關稅大棒與直接推動的補助變入股，美式資本主義正經歷一場深層次的結構性轉型。這不僅是國內經濟治理邏輯的重塑，更像一顆投入全球經貿體系的巨石，引發的漣漪正持續衝擊著既有的國際經濟秩序。

川普在白宮主辦的一場晚宴，席間矽谷巨頭雲集，Meta執行長祖克柏、蘋果執行長庫克、Google母公司Alphabet的皮查伊、微軟的納德拉，連同OpenAI執行長奧特曼與蓋茲也悉數在列。這場罕見的政商會晤，不僅標誌著川普與矽谷關係的升溫，更揭露了美國政府與科技產業間新型態的互動邏輯，試圖以政策紅利與市場機遇為紐帶，將企業投資方向與國家戰略深度綁定，讓市場力量成為服務國家政略的推手。

晚宴上，祖克柏宣布Meta將在2028年前至少投入6,000億美元用於美國本土數據中心與基礎設施建設，為人工智慧產業浪潮築牢根基；蘋果則計畫追加1,000億美元投資，使其在美總投資規模攀升至6,000億美元。這些看似企業自主的商業決策背後，實則是川普政府關稅威脅與政策優惠並用的結果。美國政府的角色已悄然轉變，不再只是市場規則的「仲裁者」，更成為直接參與經濟運作的「入局者」，一步步將企業發展軌跡引向政府政績表現與符合國家戰略的方向。

事實上，美國對自由市場的突破早有端倪。拜登政府時期，《晶片法案》以數百億美元補貼為誘，推動本土半導體產業復興，並要求台積電、三星等跨國企業赴美設廠，以確保半導體供應鏈的「安全可控」，這已被視為偏離傳統自由市場原則的舉措。川普政府將這種干預推向更直接、更強硬的層面，不僅以高額關稅懲罰不願回流美國的企業，更透過談判直接要求入股關鍵領域的企業，讓國家力量深度滲透市場肌理。

美國商務部近期宣布斥資89億美元收購英特爾10%股權，並釋放出未來可能進一步入股軍火巨頭洛克希德・馬丁的信號；五角大廈亦出手投資稀土供應商MPMaterials，不僅取得企業股份，更以兩倍於市場價格的長期採購合約，為其收益提供「兜底保障」。這些舉動清晰勾勒出國家力量干涉資本運作的新模式，向政策性資本主義傾斜，國家安全透過資本注入與制度設計，直接塑造符合自身利益的產業生態。這樣的制度轉向也是其霸權維護邏輯的延伸與升級。

美國政府直接入股企業的舉動，正不斷模糊政府與企業間的邊界，讓公共利益與私人利益的界限愈發難以釐清。這種對經濟的深度干預，可能從半導體、雲端運算領域，進一步擴展至能源基礎設施、太空科技等戰略賽道。最終不僅是企業經營自主性持續壓縮，更可能引發連鎖反應的全球效應，其他國家為避免因缺乏政府扶持而在國際競爭中落後，或將被迫跟進走上國家干預的道路。屆時全球市場將不再是自由競爭的賽場，而淪為地緣政治角力與國家資本較量的舞台。

美國的干預行為顯已褪去單純市場經濟的外衣，轉而充滿戰略性的資本布局，如何維護自身產業自主性與制度韌性，已成為台灣面臨的最嚴峻挑戰。台灣對美國的制度轉型更需保持足夠警惕，比如，當美國政府入股軍火企業，對台軍售究竟是出於「安全保障」的考量，還是包含財務投資獲利的算計？當美國將半導體視為地緣博弈的核心籌碼，台灣的半導體優勢是否仍能憑藉自身產業邏輯自主發展，還是會逐漸淪為服務美國政策的工具？這些問題的答案，將深刻影響台灣未來的產業走向與發展空間。