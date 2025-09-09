快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／該學石破茂的是賴清德

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德總統（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片

賴總統說大罷免後台灣要「休養生息」，但民進黨卻把戰鬥號角吹得很響。他忙下鄉「廿二講」，不為體察民瘼，而是要整軍明年選戰。賴系立委郭國文沒閒著，肯定日相石破茂請辭自民黨魁「避免黨內分裂」，藉此追打柯建銘辭總召。東廠並適時釋放柯文哲。

賴清德與老柯在神明前互拍示好，另一邊郭國文則發逼宮文，如背後捅刀。黨中央催逼各派系簽下「倒柯」連署書，三分之二綠委交出投名狀。原要參選黨團雙長的范雲、陳培瑜卻臨陣縮手，怕站錯邊。朝野都在看，賴清德是否扳得倒老柯，贏得「第三罷」鞏固領導。

大罷免慘敗，賴清德切割罷團，側翼失望透頂。見柯Ｐ滿血回歸，網軍如打雞血，再衝戰場。「兩個太陽」論充斥綠媒，分化阿北和黃國昌，並修理藍營「一個太陽也沒有」。這齣「休養生息」大戲，滿滿血腥味。

郭國文以石破逼宮老柯，豈料狗腿絆倒主子。石破茂輸掉多場選舉，日美談判後雖民調走揚，仍不敵派閥壓力。相比之下，賴清德大罷免慘輸，民調破底，黨內不服。他不辭黨主席，竟還內鬥同志、外鬥藍白，讓國家內耗不止。石破為政局穩定下台，折射賴清德之不堪。

該學石破茂知所進退的是賴清德。可嘆，他以「休養生息」粉飾「四分五裂」，賴活在親手搞砸的動盪政局裡。

社論 賴清德 石破茂

延伸閱讀

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

賴清德不跟在野對話釀執政敗筆 蘇煥智：只剩政治盤算

石破茂請辭後…日本恐重演首相頻繁更換？五點看懂局勢可能演變

後石破茂時代的黨內競爭：自民黨總裁選10月登場，內外交迫的政治陰影

相關新聞

聯合報社論／民進黨建構的大外宣迷幻，已一夕破功

七月大罷免投票前，許多外媒提到國民黨，都固定冠上「親中政黨」的形容；評論在野黨刪減預算，就說是削弱賴政府「抗中」的力量。...

聯合報黑白集／該學石破茂的是賴清德

賴總統說大罷免後台灣要「休養生息」，但民進黨卻把戰鬥號角吹得很響。他忙下鄉「廿二講」，不為體察民瘼，而是要整軍明年選戰。...

經濟日報社論／浮濫追加預算 不能常態化

行政院日前正式將明（2026）年度總預算案送交立法院審議，但由於行政院還在對今（2025）年度的總預算聲請釋憲中，這種朝...

聯合報黑白集／詐騙救觀光？

沒了陸客，台灣觀光進入長冬。東南亞旅客每年來台超過二百萬人次，已成我外籍觀光客主力。但近兩年來自東南亞的詐騙集團「車手」激增，包括性工作者趁機在台短期兼差，在在使觀光變調染黑、染黃。

聯合報社論／川普翻轉抗中戰略，賴清德勿拿筆尖戳槍口

中共九三閱兵已撬動國際權力結構，並牽動世界秩序重整。這場閱兵最主要的觀眾——美國總統川普，對此作了直接回應：下令將國防部更名「戰爭部」，重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。美國二○二五年國防戰略（ＮＤＳ）報告草案，也翻轉美國軍力長年聚焦抗中作法，以保衛美國本土和西半球為優先。美中戰略競爭的態勢，反映了地緣政治板塊的錯動，台灣必受搖撼。賴總統或許很不想看中共閱兵，但他是否看到美中對抗格局與區域安全情勢的改變？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。