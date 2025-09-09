聯合報黑白集／該學石破茂的是賴清德

賴清德總統（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片

賴總統說大罷免後台灣要「休養生息」，但民進黨卻把戰鬥號角吹得很響。他忙下鄉「廿二講」，不為體察民瘼，而是要整軍明年選戰。賴系立委郭國文沒閒著，肯定日相石破茂請辭自民黨魁「避免黨內分裂」，藉此追打柯建銘辭總召。東廠並適時釋放柯文哲。

賴清德與老柯在神明前互拍示好，另一邊郭國文則發逼宮文，如背後捅刀。黨中央催逼各派系簽下「倒柯」連署書，三分之二綠委交出投名狀。原要參選黨團雙長的范雲、陳培瑜卻臨陣縮手，怕站錯邊。朝野都在看，賴清德是否扳得倒老柯，贏得「第三罷」鞏固領導。

大罷免慘敗，賴清德切割罷團，側翼失望透頂。見柯Ｐ滿血回歸，網軍如打雞血，再衝戰場。「兩個太陽」論充斥綠媒，分化阿北和黃國昌，並修理藍營「一個太陽也沒有」。這齣「休養生息」大戲，滿滿血腥味。

郭國文以石破逼宮老柯，豈料狗腿絆倒主子。石破茂輸掉多場選舉，日美談判後雖民調走揚，仍不敵派閥壓力。相比之下，賴清德大罷免慘輸，民調破底，黨內不服。他不辭黨主席，竟還內鬥同志、外鬥藍白，讓國家內耗不止。石破為政局穩定下台，折射賴清德之不堪。

該學石破茂知所進退的是賴清德。可嘆，他以「休養生息」粉飾「四分五裂」，賴活在親手搞砸的動盪政局裡。