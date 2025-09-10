聯合報社論／民進黨建構的大外宣迷幻，已一夕破功

Ed Moon（艾永青）於內容創作平台寫下離開台灣的原因，引發社群討論。圖／取自Ed Moon「substack」

七月大罷免投票前，許多外媒提到國民黨，都固定冠上「親中政黨」的形容；評論在野黨刪減預算，就說是削弱賴政府「抗中」的力量。大罷免失敗後，外媒的態度大幅逆轉，批評大罷免缺乏正當性，認為根本原因是賴政府執政失敗。近日，擔任TaiwanPlus英籍主管的艾永青因不堪政治干預及惡意攻擊，辭職舉家遷回英國；他的臨別長文，也將民進黨「大外宣」的虛幻暴露得無所遁形。

民進黨近年的大外宣，幾乎是一路順風，無往不利。一方面，因民進黨執政的「長期化」，加上大肆揮霍預算籠絡，有利於它對外媒的關係與影響力。二方面，由於兩岸情勢微妙，民進黨的「抗中保台」路線符合西方國家圍堵中共的需求，具共同利害。三方面，國民黨被沒收黨產後三窮四絕，又因失去政權而無力經營外國媒體，逐漸喪失國際話語權。在這三種因素交錯作用下，近年外媒報導台灣政治議題幾乎呈現一面倒的「親綠」，到了難以維持中立的地步。

更糟的是，這些外媒不夠客觀的親綠報導，往往又以「出口轉內銷」的方式，被民進黨政府引用來自我吹噓，誇示成自己的「勳績」及「正確」。這種現象，又進一步對民眾的認知構成困擾，以為民進黨的執政路線頗受「國際社會肯定」，彷彿不應當再予以質疑。簡言之，外媒對民進黨的過度偏頗，確構成國內輿論或在野黨評論執政黨時的一種障礙，成為民進黨自恃的保護傘。

民進黨發動大罷免後，英國《經濟學人》今年五月率先發難，批評賴政府口中高喊團結，卻用大罷免使台灣社會分裂加劇，核心原因其實是「政府失能」。然而，《經濟學人》當時的報導仍聚焦在對中國的圍堵，認為中共正加強利用「灰色地帶戰術」滲透台灣，而台灣則在川普關稅戰威逼下，經濟實力可能受到削弱。如此一來，將導致台灣愈發分裂而孤立的危機。

大罷免大失敗後，則是國際媒體風向驟變的開始。《紐約時報》分析，這是賴政府的「民意警鐘」，認為賴總統必須調整策略。日內瓦國際與發展研究院研究員則批評，世界範圍內，還沒有哪個國家的立法機構面臨過像台灣這樣大規模的罷免。其後，一向親綠的日媒《讀賣新聞》和《產經新聞》以社論批評大罷免的意圖和正當性，並擔心賴清德會變成「陳水扁第二」。這些，顯示賴清德正失去日本輿論的支持。可想而知，賴政府投票前對外國駐台機構提供了誇大的預測，結果卻遭現實狠狠打臉。

英籍記者艾永青憤而求去，暴露的又是另一層次的大外宣問題。TaiwanPlus是公廣集團旗下的一個對外宣傳平台，艾永青身為高階主管，他所不滿的是賴政府有太多政治干預，包括大罷免期間對在台陸配的鎖定與打壓，對親中網紅或一般人民都不放過，甚至有綠營側翼以模仿「納粹」的手法鎖定特定群體攻擊。艾永青並聲稱，自己和家人都成為「極端份子」的攻擊目標。這點，從他離台後招致的各種批評，顯然不假。看每天青鳥網軍的張牙舞爪，台灣社會已到了「非我族類，必欲誅之」的地步，竟連外國媒體人也不放過。孰令致之？

大罷免是賴政府對台灣民主政治發動的惡意奇襲，但西方媒體對此卻只是漠然以對；直到台灣民意強力擋下大罷免，他們才驚覺自己目擊的是一場反民主行動，民進黨多年來營造的民主假象這才徹底破滅。外媒只從西方或民進黨的角度看台灣，是危險的；在民進黨大外宣幻滅後，我們期待外媒保持客觀的高度。