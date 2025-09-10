經濟日報社論／統籌分配稅款瑕不掩瑜 小修即可

統籌分配稅款瑕不掩瑜 小修即可。聯合報系資料照

財劃法去年底修正後，財政部按明年度統籌分配稅款（簡稱統分稅款）推估數，設算分配各直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之金額，於9月之前通知各地方政府。未料和多數縣市依自己的人口、面積、營利事業營業額等指標所計算的數額有落差，引發一片譁然。

一般民眾對於財劃法的修正欠缺整體性瞭解，因此有必要先對統分稅款作簡要的說明，才知道問題之所在。

統分稅款的來源，為所得稅收11%、營業稅收減除1.5%的稽徵經費及發票獎金後之全部收入及貨物稅收10%。財政部即按次一年度的相關稅收，推估統分稅款總額。

統分稅款的支用方面，先以96%為普通統分稅款，4%為特別統分稅款（由行政院依實際情形分配，支應地方緊急及其他重大事項所需）。普通統分稅款的分配，則將90.5%分配給六都及本島13縣市（共19縣市）；2.5%給離島三縣市（澎、金、馬），5%給鄉鎮市，另外2%平均分配給全部22個縣市。

以本島19縣市為例，財政部算出統分稅款的90.5%為19縣市的總額。再按五個指標，即個別縣市的營利事業營業額，房屋稅、地價稅及土增稅收之前一年度成長率排名序位分數，規費、工程受益費、罰鍰等收入占其自籌財源比例，土地面積，人口指標（包括人口數、所得能力兩項），當作分子，照理應除以全部19縣市的指標總數（分母），再乘上個別指標的權數，再加上1／22的平均分配數，即求得本島19縣市的個別縣市應分配的普通統分稅款。

離島三縣市的統分稅款分配也是一樣。先以總額的2.5%算出離島三縣市的總額，再按相同的五個指標，占全部離島三縣市指標總數的比率（分母），乘以相關權數，再加上1／22的平均分配數，即為離島三縣市個別的統分稅款分配數。

經詳細審閱財劃法的分配公式，發現問題出在本島19縣市和離島三縣市的分母，都是用「全部直轄市及縣（市）」的總數，而不是分別用19縣市、離島三縣市的總數當作分母，才會產生誤差，甚至有300多億無法分配出去，而連江縣應分配的數額，甚至比修法前少。

上述問題，只是財劃法修正時的小瑕疵，若當初行政院積極參與而提出自己的版本，也許本可避免。因此，財政部長莊翠雲說，尊重立法院的修法意旨，分配方式的爭議，期盼立法院各黨團儘速調整修法，可說是公允而正確的方向。但是，由於地方政府急著將下年度的預算案送請議會審議，統分稅款屬於地方政府的稅課收入，不能坐等立法院修法，緩不濟急。既然卓院長說將和縣市長會面溝通，不妨就先請財政部先按照「合理且正確的分母」，重新計算19縣市和離島三縣市的統分稅款數額，讓地方政府可以根據新而正確的數額，編列稅課收入。

立法院的修法方向也極為清楚，就是將19縣市和離島三縣市「錯誤的分母」改正過來，和財政部按合理正確的分母重新計算的數額核對，而且應當列為重大優先法案，相信一定可以儘速通過。

至於有些官員主張，若是修法不會只針對公式，將會全盤檢討垂直、水平分配，顯然是「小題大作」，大可不必。

新財劃法打破中央集錢現象，讓中央收入占全部政府收入的比率，從上次修法後的75％降到66％，讓六都分配的統分稅款由原來的62％多，降至54％，16縣市的人均數高於六都，確實縮小南北、城鄉差距，幫賴總統實現當台南市長、行政院長的心願和政見，毫無大修的必要。

何況，主計總處5月突然砍掉地方政府的一般性補助款636億（高達27％），讓地方政府難以信賴中央；又擬將一般性補助款範圍從原先明確的教育、社福及基本設施，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等抽象用途，要地方提撥搭配款還要申請，增加地方政府的行政成本及財源的不確定，更有違憲、違法的問題。

因此，建議賴政府和立法院合作，從共同改正統分稅款的分配指標及定義的小瑕疵做起，重建和地方的夥伴關係。