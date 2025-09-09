聯合報黑白集／詐騙救觀光？

刑事局日前偵破越南移工組成的車手、收簿手集團，圖為警方壓制畫面。 記者廖炳棋／翻攝

沒了陸客，台灣觀光進入長冬。東南亞旅客每年來台超過二百萬人次，已成我外籍觀光客主力。但近兩年來自東南亞的詐騙集團「車手」激增，包括性工作者趁機在台短期兼差，在在使觀光變調染黑、染黃。

「外籍車手」問題有多嚴重？警政署統計，前年抓到的詐騙集團車手僅八十九人為外國籍，去年暴增為七五三人，今年前三季更增加到逾千人。與前年比，增幅達十二倍。被捕嫌犯，多為持觀光簽證來台的東南亞籍。

藉觀光名義「招募外援」的犯罪組織，並不限於詐團，進入性產業者更不計其數，形成另類黃色產業「觀光打工」。國人對於他國犯罪集團將台灣人「騙」到國外從事詐騙或性交易，無不深惡痛絕；豈料，台灣犯罪者也在扮演類似角色。

在這個「外籍暗黑產業鏈」中，民進黨政府「功不可沒」。蔡政府時代全力推動「新南向政策」，為彌補陸客空缺，給予東南亞民眾觀光免簽、不限次數進出，甚至提供補助。來台不設防的結果，非法產業鏈自然不斷茁壯。

賴政府至今仍在宣傳新南向「帶動觀光」成效，說去年來台觀光客前十名，有五個是東南亞國家。絕大多數觀光客當然都是守法的，但當方便之門變得毫無限制，犯罪成本又極低，就在為非法開方便之門。台灣靠「詐騙救觀光」，臭名也將傳遍世界。