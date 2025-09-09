聯合報社論／川普翻轉抗中戰略，賴清德勿拿筆尖戳槍口

中共九三閱兵多款洲際飛彈首度亮相，圖為東風-5C洲際戰略核飛彈駛過天安門廣場。 （中新社）

中共九三閱兵已撬動國際權力結構，並牽動世界秩序重整。這場閱兵最主要的觀眾——美國總統川普，對此作了直接回應：下令將國防部更名「戰爭部」，重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。美國二○二五年國防戰略（ＮＤＳ）報告草案，也翻轉美國軍力長年聚焦抗中作法，以保衛美國本土和西半球為優先。美中戰略競爭的態勢，反映了地緣政治板塊的錯動，台灣必受搖撼。賴總統或許很不想看中共閱兵，但他是否看到美中對抗格局與區域安全情勢的改變？

賴清德企圖消滅中華民國抗戰的歷史記憶，導致中共以紀念抗戰勝利為名的「九三閱兵」能獨攬抗日話語權，重塑中共歷史地位，對內凝聚支持力量，對外展示國際影響力。強調軍武的九三閱兵，雖讓中共的形象更具爭議，但其政治與軍事效應已為大國崛起建立更厚實的支撐，區域各國都必須重劃戰略地圖與戰爭圖像。尤其，上合組織天津峰會與九三閱兵的加乘效應，更直接牽動世界權力格局；中俄印朝領導人以不同組合亮相，彷彿都在秀給川普看。

因此，川普不只看到一場「美麗的典禮」，也彷彿偷聽到中俄朝「密謀抗美」，只是還不能確定印度是否已被中共搶走。無論川普對盛大閱兵的感想如何，他下令重建軍隊，則表達了最強烈的回應。然而，川普的國防戰略優先順序，卻從「印太抗中」退回到「美國國土保護」。對照中共閱兵展示陸海空三位一體的核武嚇阻、遠程投射和全球覆蓋的打擊能力，拳拳似都打在美國身上。加上台海戰爭區域拒阻的優勢，美國國防戰略重心向本土移轉，不但有新孤立主義的影子，也彷若國防版ＴＡＣＯ（川普總是臨陣退縮）的再現。

川普在其首任總統任內，也曾發表國防戰略報告。從二○一八到二○二五，中共都被視為主要戰略競爭者，美國必須阻止中共的冒進；但如今川普的國防戰略重心從印太轉向本土，任務重新調整，資源分配和風險承擔也有不同要求。美國仍然強調嚇阻，責任卻丟給盟邦共同承擔；美國仍要拒止中國，日韓澳都被迫表態擔責；美國還會協助台灣，但台灣須先自己扮成刺猬；台灣安全非常關鍵，但無關美國生存核心利益。

中共以多邊外交對抗美國單邊霸權，以大閱兵挑戰不平衡的美中權力關係；川普要重建美國威懾力量，連國防部都改回「戰爭部」。但中共地緣擴張，打破軍事平衡，讓美國優先考慮本土防衛，更顯得理所當然。唯美國對印太安全承諾收縮，削弱了嚇阻的可信度，讓疑美論更加盛行，而台灣自我防衛的成本、壓力和風險都將大幅提高。

賴清德對抗日勝利冷漠以對，甚至把抗戰勝利改成「終戰」，對不起三千五百萬抗戰傷亡軍民。面對九三大閱兵，川普想著重建美國軍隊，賴清德卻先褻瀆國軍忠勇軍魂。賴清德雖對中共閱兵冷嘲熱諷，但賴政府把頭埋進沙堆裡，台灣就能免於中共軍事擴張與美中權力結構擠壓的衝擊嗎？大罷免大失敗後還不死心的賴清德，面對新的兩岸與國際情勢變化，是無感還是無知？

賴清德冷眼看習近平大閱兵，只悻悻然說「台灣不拿槍桿子紀念和平」。民眾看了九三閱兵場面，則更想告訴賴清德：要和平，不能拿筆尖去戳槍口。賴清德揚言要「用實力達到真和平」，但民眾想問的是，兩岸軍力有巨大落差，台灣搞軍備競賽能達到和平嗎？台獨金孫和他的國安童子軍必須體認，強化國防與兩岸溝通交流並進，才是最佳防衛策略！