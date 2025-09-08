聯合報黑白集／去中去掉了隱形紅利

教育部統計最新境外大專生來台人數，傳統僑生大國馬來西亞已連七年衰退，首度跌破一萬人。大馬僑生為何不再青睞台灣，其中關鍵之一就是大馬華人對於中華文化有很深連結，但隨著台灣這幾年拚命去中化，讓他們不再有認同感。民進黨為了意識形態盲目去中，也去掉了台灣既有的優勢。

過去因大陸的政治體制及社會封閉，且歷經文革，東南亞華人都將台灣當成學習中華文化的留學首選，如今海外主要生源國的大馬僑生人數卻創下近十年低點。其中原因多重，隨著鄰近國家的高教崛起，台灣除了獎學金不如人外，打國際賽的高教近年更被「政治力」綁手縛腳，導致競爭力節節敗退。

賴總統去年就職演說喊重啟大陸學位生來台，但過了一年，迄今教部仍未發布簡章；教育部最近更要求，大學不宜接受陸方的落地接待，這種處處給大學畫紅線、穿小鞋的作法，要大學如何進步？這些作為背後都源自民進黨政府的去中思維，也間接導致嚮往中華文化的僑生不再將台灣視為留學首選。

事實上，陸生與僑外生來台，除了有增加大學收益、學生視野的外顯紅利外，他們不論是留台工作或學成返國都成為重要的友台力量，更是台灣影響力的延伸。可悲的是，民進黨政府卻因偏狹的意識形態，讓這樣的隱形紅利消失殆盡。