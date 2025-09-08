聯合報社論／關稅風暴來襲，賴政府接得住中小企業？

美國一紙關稅行政命令，將台灣傳統產業推上風口浪尖。賴政府口中的「暫時性二十趴加Ｎ關稅」，卻遲遲沒有期限。表面上台灣比日韓只多五個百分點，但這五趴關稅足以傾斜競爭的天平。經濟部評估受衝擊最嚴重的四大產業，包括機械、工具機、水五金與塑膠，全都是資本有限、難以轉身的中小企業。

新任經濟部長龔明鑫甫上任，即南下走訪產業，這幾乎是新官上任的行禮如儀。他為業者打氣，強調「競爭對手搶美國市場，代表非美市場空出機會，相信台灣總有路可走」，但此番心靈雞湯式的語言，無法解決眼前的困境。對受創產業而言，這條路早已滿布荊棘。

與疫情期間不同，當時各國共同承受衝擊，如今台灣單方面背負更高關稅。儘管台幣近日回貶，但難回到年初的三十三價位，關稅加匯率，廠商出口報價硬生生高出兩成。失去競爭力的企業接不到訂單，只能縮短工時、放無薪假。工具機大廠瀧澤、程泰都宣布「做四休三」，許多老闆乾脆每天去打高爾夫球，在球場上抱團取暖。

台大前校長管中閔領銜的「民間版衝擊評估小組」指出，超過五成中小企業已直接受影響；若二十趴關稅持續，半數企業營收恐下滑一到三成。勞動部數據也證實，截至九月初已有二四五家企業實施無薪假，涉及勞工四千八百人，其中六成受關稅衝擊。勞動部推估，最終可能有四萬多人遭波及。這些數字不是抽象統計，而是真實生活的重擊。

賴政府目前的對策，除了行政院先前公布的九大面向、二十項措施，總經費八百八十億元，強調要為中小企業與傳統產業打造保護網，經濟部也祭出融資支援、研發補助、市場開拓等方案。龔明鑫喊話希望特別預算趕快通過，政府扶持企業力道、幅度就可以更大，支持力道更強。顯然他認為錢撒下去就見效，但大撒幣的老招，真能將活水注入這些中小企業嗎？

資金或許能救急，卻難解結構困境。對業者而言，錢雖然關鍵，但時間更殘酷。賴政府所謂的「暫時性」關稅如懸劍高掛，在這段不確定的空窗期，中小企業只能咬牙苦撐，而流失的訂單一旦被日韓搶走，市場就再也難以奪回。

對勞工而言，政府補貼也非萬靈丹。勞動部將受影響產業的薪資補貼比率從五成提高到七成，但必須滿三十天的減班休息才能申請，且最長僅半年。對已失去訂單的企業而言，半年後是否還能繼續雇用員工？這才是勞工最深的憂慮。

更大的挑戰在於結構轉型。賴政府高談ＡＩ、大健康、智慧製造，但沒有為傳產鋪好一條可行的升級道路。補助與貸款看似解燃眉之急，卻缺乏與長期升級連結的設計，欠缺技術導入及市場布局，傳產就算短期存活下來，依舊缺乏新的成長引擎。

台灣經濟安全不能僅靠科技業的高歌猛進，還必須有傳產的穩定支撐。這些產業養活百萬家庭，承載中小企業與地方經濟的命脈。美國對等關稅既是挑戰，也是提醒：若政府無法拿出更快、更精準、更貼近的行動，傳產的呼救最終只會化為沉默，反映在消失的工作與萎縮的內需。

當前的高關稅，揭示的不只是國際競爭壓力，更暴露台灣經濟結構的脆弱。賴政府不能再以短期補貼應付關稅硬戰，若未正視產業升級，下一波風暴來臨時，台灣失去的不只是傳產競爭力，更可能失去整個社會的韌性。這把懸在半空的關稅利劍，更不會自行消失。賴政府能否真正撐起一把傘，決定台灣未來是迎風而立，還是被暴雨沖刷殆盡？