經濟日報社論／閣央行決策獨立性 不容挑戰

央行決策獨立性，不容挑戰。聯合報系資料照

行政院日前拍板，9月1日起新青安貸款撥款不計入銀行法第72條之2限額，以紓解「房貸荒」造成的民怨。新青安鬆綁消息一出，已有學者憂心將重燃預期心理，再次推動易漲難跌的房價走高，掀起一波炒作行情。更有識者擔心，若是政治之手再三伸入央行決策，勢必挑戰央行的獨立性及建立不易的信譽。

所謂央行獨立性，是指央行貨幣政策可不受制於行政部門的政治干預，並獨立於黨派、商業利益之外。維持央行獨立性的重要，在於一旦政治干預央行政策，很容易引來政治景氣循環，即執政者為了追求選票或政績，本能地會施壓採取擴張性政策，甚至不惜以通膨為代價，營造景氣榮景，後果可能導致因政治因素形成的景氣循環惡果，並造成資源分配錯置，損害全民福祉。

美國總統川普2.0上任後，多次施壓聯準會主席鮑爾降息，8月底時更宣布要解僱理事庫克，使得聯準會的獨立性備受威脅，引發數百名學者與卸任官員的連署聲援；歐洲央行總裁拉加德日前接受媒體訪問時則意有所指地強調，干預央行決策會招致嚴重後果，堅持央行獨立地位，才能把貨幣政策重心聚焦在控制通膨和支持經濟等任務上。凡此都再度彰顯，即使面對強勢主政者的蠻橫，維持央行獨立性仍是舉世認知的治理共識。

長期以來，我國央行的獨立性已獲一定信譽，主要是歷來府院都能相當程度地尊重央行獨立行使貨幣政策的職權，即使面對來自府院壓力，歷任央行總裁也多能謹守實質上的獨立性，維持貨幣政策的超然，進而奠定金融穩定及經濟成長的基石，並安然帶領台灣度過多次國內外金融危機。

然而一年多來，我們卻看到執政黨為政治目的伸手干預。2023年政府協助青年購屋自住，推出優惠的新青安專案，相關貸款的案數與總放款金額快速增加，但也導致搶貸、人頭戶申貸與轉租等現象，推波助瀾房價上漲。去年8月中旬，央行因而約見多家金融機構負責人，提醒謹慎放貸，此舉引發打算申貸民眾的恐慌，行政院長卓榮泰與賴清德總統遂先後對此事表達關切，責成公股行庫應令新青安與首購族貸得到款，卓揆甚至表示要找央行了解，引人側目。

及至今年8月27日，卓揆再次公開表態，盼在維持金融穩健的前提下，讓自住與首購族不因政策調整而受阻，「金融水龍頭要開大一點」。之後，行政院再有為新青安鬆綁之舉，果然把水龍頭開大了。面對來自行政院的「關切」，央行即將在9月召開的理監事會議，是否會鬆綁或調整房貸管制，嚴厲考驗央行的決策信譽。

其實，當央行的政策頻頻遭受社會質疑之際，央行的獨立性即已受到斲傷。或有倡議修正《中央銀行法》，把央行由目前隸屬行政院提升為獨立機關，但若央行總裁扛不住政治壓力，央行位階再高也是徒然。目前央行最高決策單位為央行理事會，但現有理事成員包括了負有行政壓力的財經部會首長，未來可以新增更多專職及專業人士擔任理事，調整決策參與者的結構，或許更有助於排除不當的政治干擾及提升決策品質。

我們應該更重視的是央行的實質獨立性，尤其是期待央行在近年調整貨幣政策架構之後，能夠不斷自我糾錯，優化出更為明確且簡化的政策目標，以及持續充實及靈活運用總體審慎措施等政策工具箱，並追求更專業精細的相關經濟預測模型為決策基礎，乃至定期檢討及評價各項政策措施的成效，以提高央行貨幣政策的透明度及可究責性，有理有據，以昭公信，從而可以當責無畏地堅守獨立風範。