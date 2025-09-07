聯合報黑白集／藝人頭上的權勢利劍

藝人江祖平（圖）爆料三立資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌性侵女演員，後續揭露自己就是受害者。 圖／擷自臉書

藝人江祖平分次爆料友人遭電視台幕後人員下藥、性侵、拍裸照，最後鬆口承認自己就是受害者。江祖平半個月多來陸續透露相關細節，頗受社會關切，但卻沒有什麼藝人出面聲援，原來被控的涉嫌加害人「背景很硬」。

「背景很硬」果然不假。被控的涉嫌加害人特徵逐漸曝光後，三立電視台資深副總龔美富承認傳聞所指男子就是其子龔益霆，稱將利害迴避、配合調查，但相信「司法會還他清白」，表明護子立場。

因此，即使江祖平透露不只一位女性工作人員也遭性騷，顯示演藝圈權勢性侵性騷現象並未遏止，但這次卻沒藝人敢跳出來相挺，和當初#MeToo運動時一人發聲、多人聲援的情況完全不同。原因不難理解：大家都要顧飯碗。

日前赴陸藝人因涉及配合中共統戰貼文遭文化部約談，部長李遠還撰文強調，藝人赴陸發展要有心理準備面對政治干預；他並溫情喊話歡迎回家一起奮鬥，成為有骨氣、有志氣的台灣人。李遠沒說的是，留在台灣發展的藝人，如不配合權勢，那有機會展骨氣、顯志氣？

綠媒高層之子被控涉嫌權勢性侵案，反映了台灣演藝圈的經濟潛規則，與對岸的政治潛規則，無疑都是懸在藝人頭上的利劍。雖然江祖平的性侵指控尚待司法調查，但對於她揭露的演藝圈潛規則之劍，李遠豈能視而不見！