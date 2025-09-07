聯合報社論／柯文哲雖可交保，司法不正義「需再深思」

湊不齊7000萬元保釋金，柯文哲（左）還未辦理交保。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，台北地院終於裁定以七千萬交保，反而柯文哲對巨額保金表示「需再行深思」，等周一決定。事實上，長期羈押、押人取供或認罪換免羈押，彷彿成為檢方辦案唯一手段，京華城案如此，罷免連署涉偽造文書案亦然。濫權羈押不但嚴重侵害人權，甚至成為政治打擊工具，司法不正義問題的確「需再行深思」。

柯文哲是否清白，還需拚司法證明。但一年多來檢方偵辦京華城案，除爆發黨檢媒三位一體等爭議外，案情始終無法突破，找不到能一刀畢命的貪汙圖利證據或金流，只能以仍有證人待行詰問為由持續聲押。現在台北地院密集開庭交互詰問重要證人後，認為滅證串供的可行性可能性已大幅降低，即使關鍵證人「橘子」未到案，也沒必要繼續羈押。檢察官卻非把柯關到底不可，司法還有正義嗎？

不只柯文哲，從京華城案到罷免連署涉偽造文書案，檢方押了上百人，不少人認罪求換免押，這樣的認罪，其實正控訴著司法的不正義。

大法官早在十多年前釋字六六五號解釋就指出，羈押僅能作為保全程序之最後手段，允宜慎重從事，法律規定羈押刑事被告之要件，須基於維持刑事司法權之有效行使之重大公益要求，並符合比例原則，方得為之。但從京華城案到大罷免大羈押，外界看到檢方把羈押當作摧毀在野黨的武器，更透過認罪換取不被收押的誘因，讓許多怕被收押、不懂法律、或被不想浪費時間在司法程序的人選擇認罪。

京華城案中，台北市前副市長彭振聲在法庭上坦承，偵查中認罪是因檢察官說他的行為是圖利，他不想被羈押就認罪。彭振聲曾稱檢察官「押人取供」，他當時身心俱疲，已羈押兩個月，當然希望不要再押。他為拚交保而認罪，好讓妻子安心，卻仍無法阻止妻子墜樓悲劇，當他聞訊悲泣「為什麼生在這樣的國家」，就是對檢調押人取供惡行的最嚴厲控訴。

另一位檢方稱偵訊時認罪的北市都發局前總工程司邵琇珮，在法庭上說自己沒被柯文哲施壓，也說審議京華城案過程合法，她從來沒有明知不法而為之。結果檢察官說要再追訴邵琇珮的罪行。從法庭上揭示的偵訊筆錄內容看，邵琇珮對檢方提出不少反駁，檢方卻在筆錄上依自己的意思記載。邵琇珮的認罪，是真的認罪，還是也跟彭振聲同樣的心情？

罷免連署不實案，遭羈押近百天的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，同樣選擇認罪換自由，法院裁定一千萬元交保，是綠營共諜案被告廿萬交保的五十倍。黃呂錦茹在法院開庭時，只說一個字「認」，不難想像心中的悲憤。但這樣的認罪真能還清事實真相？面對押人取供的壓力，多少人有說不的選擇？

檢方還把柯文哲被羈押禁見，柯臉書卻可同步貼出法庭活動，形容為司法奇觀，指柯如交保更易壓迫司法。但司法院前院長許宗力首度擔任大法官時，曾在陳水扁聲請與羈押有關的釋憲案意見書中指出，被告製造輿論，只要不違刑法，均屬言論自由範疇，何能以羈押恫嚇之？如果釋憲者容許不是理由的理由也能用來羈押被告，那麼羈押就只是國家省時省力的便宜措施。對照如今司法還以柯文哲企圖影響審判等羈押理由，可真的是打了重重一大耳光。

長期羈押、押人取供或認罪換免羈押，已經不是司法奇觀，而是司法常態；壓迫司法的不是在野黨，而是把司法當政治工具的執政黨。柯文哲可以交保了，但在野黨和許多被迫認罪的被告，還面臨著司法壓迫下的不正義。