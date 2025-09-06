聯合報黑白集／縮小版的「團結」

賴清德（中）今起要率團下鄉，巡迴全台各縣市，展開傾聽地方意見的「團結之旅」。 圖／聯合報系資料照片

賴清德在民進黨中常會成立「選策會」，宣示要打贏二○二六地方大選。他今起要率團下鄉，巡迴全台各縣市，展開傾聽地方意見的「團結之旅」。

是的，你沒聽錯，「團結」又來了！先前賴清德預告為大罷免而講的「團結十講」，結果只講到第四講，就因爭議四起而草草打住，最後無疾而終。或許賴清德仍未忘情他頓挫的演說，因此要用「團結之旅」，繼續未竟的任務。不同的是，團結十講目的原在團結「國家」；但這次團結之旅卻是「縮小版」，旨在凝聚「民進黨」共識。

賴清德這麼喜歡打「團結牌」，其實也折射了他內心的陰影。「團結十講」表面上是在號召國人團結，實際演說卻不斷暗示台灣內部存在各種「雜質」，必須打掉。說穿了，這種團結根本言不由衷，居心叵測。「團結之旅」也一樣，表面上要「傾聽」黨內不同意見，實則是為「大罷免大失敗」安撫不同派系的情緒，並藉機洗滌自己的責任。

同樣是標榜「團結」，賴清德把目標從「團結國家」下降為「團結黨內」，看起來絕非什麼好兆頭。那意味著，原本還維持著「七分總統、三分主席」的賴清德，今後可能變成「三分總統、七分主席」。如此一來，黨政不分的問題勢必更嚴重，施政都要更從黨的利益出發。

縮小版的團結遊戲，台灣玩不起！