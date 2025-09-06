聯合報社論／「發言人世代」來了，府院打造吵架救火隊

37歲的趙怡翔接任國安會副秘書長，被在野黨質疑是「刷經驗」。 圖／聯合報系資料照片

這次府院改組，最刺眼的特色並非新人具有什麼特殊專才，而是「發言人世代」大舉進駐。趙怡翔、李問這批三十多歲的新秀，被推上國安會副秘書長，看似世代交棒；但張惇涵、阮昭雄、徐國勇，則是一字排開的「前發言人方陣」。再加上擅民調的鄭俊昇出任府副秘書長，霎時讓府、院更像一家大型公關公司，而不是決策中樞。

賴清德的盤算很清楚，他明白在朝小野大、國會寸步難行的格局下，政策可能推不動，只能靠論述取勝。他需要的，不是能扭轉政局的謀士，而是一支能把話說漂亮、能把挫敗包裝成勝利的宣傳團隊。因此，改組的核心布局就是強化「說故事」的能力，把施政困境轉化為形象攻勢。

然而，這種「話術治國」能撐多久？治國不是政見發表會，也不是媒體記者會或文宣簡報。如果內閣成員擅長操弄語言，卻欠缺治理的硬實力，只會讓民眾更快看穿「只有話術、沒有解方」的空洞。在風災處理失當、政策搖擺反覆、弊案層出不窮的情勢下，人民期待的是務實施政，而非漫天政治宣傳。

台灣此刻的處境，內外交困，遠比前幾任更加艱難。兩次大罷免失敗後，朝野對峙並未停歇，民眾對政治內耗的不耐與日俱增。經濟方面，無薪假潮擴散，產業鏈受國際局勢牽動，勞工和中小企業皆感焦慮。外交上，美中角力進入新冷戰格局，但川普對台灣的態度則現實而冷峻。這些挑戰，需要胸懷遠大、深謀遠慮的謀士，為台灣計議長短期方略。

但這次改組，民眾看到的不是智囊，而是發言人；不是謀國之士，而是救火隊員。賴清德擺出的隊形，都是為了「怎麼說」，而不是為了「怎麼做」。這透露的不是深思熟慮，而是焦慮倉促；不是為國謀遠，而是為己解套。

諷刺的是，賴政府雖掌握了大多數媒體，卻無法奪回話語權。這正說明，霸占麥克風，不等於找回選票；若不能有效施政，就無法爭取民心。偏偏這是賴政府的致命弱項：政策反覆、治理失能，一味依賴宣傳為自己包裝。但民眾一再看到政府無法自圓其說，反感只會快速升高。「吵架班底」再怎麼組合，也救不了賴政府的沒本事，反讓民眾對國家安危喪失信心。

表面上，賴清德不吝拔擢趙怡翔、李問等年輕人；但新人缺乏歷練而高就，反讓年輕世代發出質疑，認為是政治裝飾。在這種情況下，他們不僅難以發揮功能，反而可能提早被消耗。這種安排，究竟是塑造接班梯隊，還是把新秀當成「政治耗材」？

至於張惇涵、阮昭雄、徐國勇，這些「前發言人」再度回鍋，或許能彌補賴政府溝通不足的缺口。但徐國勇首次出手，邀各派系連署要求改選黨團總召，非但無法發揮快刀斬柯建銘的效果，反而被柯建銘「四兩撥千斤」的太極擋下，讓賴清德更顯難看。徐國勇這步爛招，也讓民眾看破手腳。

「發言人內閣」最大的風險，就是變成「很會說、卻不會做」的空包彈。當言詞凌駕施政、包裝取代決策，治理的根基只會愈發空洞無心。殘酷的事實是，打宣傳戰、輿論戰只能短暫救火，無助於國家發展。官員的舌頭再靈巧，卻提不出可行的政策藍圖，能說服人民嗎？

賴清德若不直面國會困局與自己的治理挑戰，就算進用大批發言人世代，也無法挽回其信賴危機。歷史將留給這批內閣的註腳，大概不會是改革與遠見，而是一場華麗而短命的術士遊戲。台灣缺的是忠誠治國之士，但賴清德口袋裡卻掏不出像樣的人。