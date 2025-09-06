經濟日報社論／對大陸政策調整 出口才有新出路

台美關稅談判，雖細目未出，但種種跡象已知，台灣在這次談判中相當不利。美聯社

台美關稅談判，雖細目未出，但種種跡象已知，台灣在這次談判中相當不利。美方需索無度予取予求，對等關稅高過日韓，對美採購、投資、軍事採購都創高金額，美國商品進入台灣零關稅；人為刀俎我為魚肉。

根據美麗島電子報所做的民調，台灣民眾對川普不信任占78.5%，信任只有11.3%，雙創歷史紀錄；民調結果和賴政府現在的對美政策完全背離。美國會因關稅談判結果，以及台積電和40多家供應鏈到美國建廠，大獲全勝，而大力挺台？各種情況顯示，絕對不會。

川普是現實主義者，未來美國和中國的談判，如牽動台灣，會再栓緊加壓；再未來，台灣主權還是川普手上和中國談判的籌碼，利用殆盡，吃乾抹淨。川普從不在乎台灣，第一任期時，他的國安顧問轉述說，「中國像總統辦公桌這麼大，台灣只是原子筆的筆尖」。

台灣的舔美政策失敗，和中國大陸又是敵對的關係；這兩個世界最大的貿易體，也是台灣最大的兩個出口國，台灣都有跨不過去的貿易障礙，左支右絀進退失據。

今天台灣險峻的外貿形勢，是前所未有之變局。

2024年台灣進出口貿易總額8,690億美元，在全世界排名16，是台灣GDP的105%，這個數字高於美國21%、中國34%、日本35%、南韓68%，顯示台灣是海島型貿易依存度很高的國家，進出口貿易對台灣經濟、就業影響很大。對美出口占台灣出口23.4%，是台灣僅次於中國的第二大市場，主計單位預估受川普關稅影響，下半年經濟成長要大幅下修。際此變局，要有大破大立的做法，以擴大原有市場與開展新市場。

參加國際新的貿易聯盟拓展新出口，並擴大對中國的出口；這兩項大工作，重點都在對大陸政策要改弦更張。否則以現在政治氛圍，ECFA的對台優惠項目可能再度緊縮；台灣要加入非美國的貿易聯盟、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、CPTPP（跨太平洋夥伴協定），都要中國點頭。

川普的關稅戰，各國都受傷很重。新加坡提出因應後關稅時代，要考慮「全球減一」的貿易戰略，也就是全球整體的貿易框架不變，但將美國排除在外；由中國帶領有志的國家開拓全球南方市場，各國可依屬性特質成立不同的貿易互惠結盟，這樣重要的貿易網絡，台灣不能缺席。

日本及歐盟、CPTPP計劃締結「競爭力聯盟」，號召盟友領導國際新經濟秩序。這些發起國都被美國課高關稅，藉結盟共創互惠機會，賴政府應積極參與，台灣如能順勢利導，爭取成為創始會員之一。

時代在變，環境也在變。2005年奇美實業董事長許文龍發表公開信，支持兩岸同屬一個中國，同胞一體，他過去支持陳水扁是基於政治改革的理念，並不代表他支持台獨。許文龍是眾望所歸的本土企業家，早期支持「台灣應走自己的路，要有主體意識」；2000年台灣首次政黨輪替，支持陳水扁，外界認為他是台獨企業家代表。2004年，中國官媒點名許文龍支持台獨，並警告奇美在中國的投資，奇美經營受到影響。2005年許文龍表達一中立場，奇美在中國的發展到現在都很順利；許文龍個人也得到台灣民眾同樣的尊敬。

民進黨歷經了陳水扁、蔡英文執政，明白台獨是一條「辦不到，就是辦不到」的路。賴清德是務實的台獨工作者，走不通的時候就應該要改路線；前外交部長錢復說「大陸政策高於外交政策」，同樣的「大陸政策高於經貿政策」；台灣在這個重要的經濟轉折點上，國家利益高於意識形態，以大智慧幡然改圖，計天下利求萬世名，放棄「抗中保台、台獨建國」的思維，而以積極的「不統不獨兩岸和諧，不武不罵共創雙贏」來經營兩岸關係，這樣才能夠為台灣的企業找到新出路。親美、和中可以是未來對外的雙主軸，靈活、彈性也是重要的戰術。