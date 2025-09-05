聯合報社論／想贏想瘋了，但選舉只是靠打出來的嗎？

身兼民進黨主席的賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片

九三軍人節，賴總統仍避提「抗日勝利」，繼續學舌日本說「終戰」。他還暗批中共的九三閱兵，稱台灣人民熱愛和平，「不會拿槍桿子紀念和平」。如此「愛好和平」的賴清德，當天下午主持民進黨中常會卻改變腔調，聲稱府院黨已完成人事改組，隊形調整後，民進黨目標只有一個，就是「全力打贏二○二六地方大選」。賴清德可能是想贏想瘋了，但要贏得選舉，就只有靠「打」這一招嗎？

不經意間，賴清德暴露了他的認知矛盾及言不由衷。沒錯，台灣人民熱愛和平，但台灣人民也是非分明，不會認賊作父去崇拜殖民政權，卻把自己矮化成「小弟」。相對的，賴政府推動「抗中保台」政策，不斷在國家內部尋找敵人及同路人，不斷堆高年輕世代承受戰爭的風險；這對台灣人熱愛和平的精神，又表達了什麼尊重？在西方民主國家眼中，中共過度炫耀威武的九三閱兵，固不足取；但民進黨發動無差別的大罷免，而遭全民嚴正否決打臉，又有什麼顏面自誇民主，指著別人說三道四？

推動大罷免時，賴清德不也自信滿滿地在黨中常會發號施令，指揮黨政公職人員助罷團完成「更大的民主」？但卅二比○的結局，結結實實打得他滿頭包，賴清德卻似乎還沒清醒，不知道自己應如何調整角色和路線。賴總統多次用「調整隊形」一詞來替代「人事改組」，也暴露了其淺薄：他以為隨便改變一下「隊形」，不必認真執政，就能哄過百姓；自己身為統帥就能免於一切責任，繼續呼風喚雨。

也因此，不論他的「終戰說」受到多少批評，賴清德秉著「台獨金孫」的頑強，繼續走自己的戀殖路。不論對美關稅談判黑箱受到多少質疑，不論傳產發出多少哀號，他繼續玩他的黑幕遊戲。包括能源政策，不論因環境汙染、缺電跳電、官商勾結而顯得岌岌可危，連「核三公投」都給了他一記痛擊；賴清德卻只在空中畫了一幅遙遠美景給人民看：「會在二○三○年編九千億做淨零排碳」。要問的是：你的施政路徑和預算在哪裡？屆時，你還在位嗎？

賴清德的從政之路一路順遂，未曾嘗過失敗的滋味，因此常以天之驕子之姿睥睨天下。而今，剛剛經歷兩場大罷免的重創，他急需一場勝利來填補自己的空虛，因此火速成立「二○二六選舉對策委員會」，誓言摘下明年地方選舉的勝利。但這也正是賴清德的盲點所在：他以為選舉的勝利是「打出來的」，只要想方設法擊敗在野對手即可；他卻忘了，執政黨的勝利需靠扎實的「治理」去贏取。

民進黨身為執政黨，除具有預算分配及資源揮撒的優勢，更擁有諸多行政決策及司法工具可供運用；面對在野黨，顯然站在絕對優勢。但是，為什麼賴政府會搞到天怒人怨、民調崩盤？原因無他，賴政府基本上是放棄「治理」的大道不走，卻在「戰術」的蹊徑上挖空心思亂竄，反而使自己迷失了方向。尤有甚者，賴政府的無限戰鬥手法，不僅違背了民主國家信守的法則，更經常忘卻自己的治理職責；走到極端處，甚至以挑起社會仇恨、造謠降低民智為樂。這些行徑，在在挑釁民眾的民主信仰，讓理性公民怒不可遏，大家才會群起反抗。

台中市長盧秀燕與工商界座談時說，除了關稅、匯率和能源，賴政府是「國家第四困境」。此話實一針見血。民進黨「當家鬧事」、「重政治、輕民生」，從大罷免一年多的虛耗，已一目了然。賴總統若不回到治理的正軌，卻一味奢談要贏，注定是空想。