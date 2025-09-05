聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／南京照相館vs.零日攻擊

聯合報／ 黑白集

中國大陸今年推出多部抗戰題材大片，其中《南京照相館》票房已直逼30億人民幣。 （新華社）
大陸電影《南京照相館》票房連三周冠軍，直逼卅億人民幣。雖無法在台上映，但透過網路串流平台播放，仍引起不少討論。

《南》片始於南京城破，主角意外困於一所照相館，被迫替日軍沖洗照片。故事情節緊湊，技法運用成熟，賣座不令人意外。但片中日軍「全員惡人」的扁平化程度，更甚於類似背景的《南京！南京！》與《金陵十三釵》。主角死前高呼抗日，對日兵喊道「我們不是朋友」；片尾戰犯被槍決爆頭，姿勢也與中國百姓遇害相同。編導的處理手法，更像激勵同仇敵愾的愛國宣傳，而非對歷史悲劇的反省沉澱。

渲染國族情緒太用力，容易失去悲憫與反思空間。後人提到《南京照相館》，恐非名留影史的名作，而是習近平時代民族主義浪潮的註腳。或許，製作團隊與中南海原就不期待拍出另一部《辛德勒名單》、《美麗人生》或《戰地琴人》。

扮演現實政治側翼，無疑是《南》片的陰暗瑕疵。但在台灣的我們，恐怕沒有嘲笑的資格。最近上映的《零日攻擊》，乃至近年多部類似作品，同樣是配合執政者「塑造敵人」的主旋律，卻因劇情空洞飽遭冷場，無法在商業市場獲得回響，全靠公帑「給飯」。

近年政府把「認知戰」掛在嘴上，但現實狀況不容樂觀。我方恐連打認知戰的能力都已望塵莫及。

社論 側翼 抗日 串流 電影 網路 日軍 零日攻擊

相關新聞

聯合報社論／想贏想瘋了，但選舉只是靠打出來的嗎？

九三軍人節，賴總統仍避提「抗日勝利」，繼續學舌日本說「終戰」。他還暗批中共的九三閱兵，稱台灣人民熱愛和平，「不會拿槍桿子紀念和平」。如此「愛好和平」的賴清德，當天下午主持民進黨中常會卻改變腔調，聲稱府院黨已完成人事改組，隊形調整後，民進黨目標只有一個，就是「全力打贏二○二六地方大選」。賴清德可能是想贏想瘋了，但要贏得選舉，就只有靠「打」這一招嗎？

聯合報黑白集／南京照相館vs.零日攻擊

大陸電影《南京照相館》票房連三周冠軍，直逼卅億人民幣。雖無法在台上映，但透過網路串流平台播放，仍引起不少討論。

經濟日報社論／美限制台積在陸產能 恐壯大對手

美國商務部宣布，自今年底起撤銷台積電南京廠「經驗證終端用戶」授權（VEU）。過去台積電憑藉此資格，相對快速引進美國設備與...

聯合報黑白集／一切依然故我

大罷免大失敗，是民意對民進黨的反撲，許多民眾以為賴政府一定會迅速作出回應與調整。然而，行政院僅草草快速調整了少許人事，然後又陷入既有運作窠臼，一切依然故我，毫無改變的意圖。因此，中央繼續刁難地方，預算繼續亂編，關稅談判繼續黑幕；賴清德依然無視抗日勝利，繼續跟著日本喊「終戰」。

聯合報社論／總統自棄抗日話語權，軍人榮耀靠「乖乖」？

昨天是九三軍人節，也是中華民國對日抗戰勝利八十周年紀念日。賴總統前一天表揚國軍，卻絕口不提抗戰勝利，反而採日本的「終戰」說，自失立場。對照中共昨天以史上最大閱兵大秀軍事肌肉，兼搶奪抗日勝利功勞，民眾都感到很不是滋味。對比之下，國防部只能推出與廠商聯名的「榮耀九三乖乖」零食包；對此，國軍弟兄能不感到憋屈嗎？

