聯合報黑白集／南京照相館vs.零日攻擊

中國大陸今年推出多部抗戰題材大片，其中《南京照相館》票房已直逼30億人民幣。 （新華社）

大陸電影《南京照相館》票房連三周冠軍，直逼卅億人民幣。雖無法在台上映，但透過網路串流平台播放，仍引起不少討論。

《南》片始於南京城破，主角意外困於一所照相館，被迫替日軍沖洗照片。故事情節緊湊，技法運用成熟，賣座不令人意外。但片中日軍「全員惡人」的扁平化程度，更甚於類似背景的《南京！南京！》與《金陵十三釵》。主角死前高呼抗日，對日兵喊道「我們不是朋友」；片尾戰犯被槍決爆頭，姿勢也與中國百姓遇害相同。編導的處理手法，更像激勵同仇敵愾的愛國宣傳，而非對歷史悲劇的反省沉澱。

渲染國族情緒太用力，容易失去悲憫與反思空間。後人提到《南京照相館》，恐非名留影史的名作，而是習近平時代民族主義浪潮的註腳。或許，製作團隊與中南海原就不期待拍出另一部《辛德勒名單》、《美麗人生》或《戰地琴人》。

扮演現實政治側翼，無疑是《南》片的陰暗瑕疵。但在台灣的我們，恐怕沒有嘲笑的資格。最近上映的《零日攻擊》，乃至近年多部類似作品，同樣是配合執政者「塑造敵人」的主旋律，卻因劇情空洞飽遭冷場，無法在商業市場獲得回響，全靠公帑「給飯」。

近年政府把「認知戰」掛在嘴上，但現實狀況不容樂觀。我方恐連打認知戰的能力都已望塵莫及。