經濟日報社論／川普關稅法律戰 牽動各國談判

美國上訴法院裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》實施的大部分關稅政策違法，川普將上訴到最高法院，由於川普在最高法院與國會參眾兩院都有優勢，一般認為很難真正翻轉，可是美國國內政治瞬息萬變，川普的優勢能夠維持多久，也有變數。

上訴法院公布裁決幾個小時前，美國財政部長貝森特等內閣官員警告，若裁定川普關稅無效，不僅將令美國數月來的談判努力泡湯，還將使美國陷入他國報復的險境。判決出爐後，川普立即在社群媒體連續發文數十條，指責這項判決是錯誤的，上訴法院「高度政治化」，並炮轟這項裁決將把美國「徹底摧毀」。

按照憲法，關稅屬於美國國會的職權，1977年通過的《國際緊急經濟權力法》賦予美國總統在應對國家緊急情況或海外重大威脅時，可以動用多種經濟手段，「以應對任何主要來自美國境外的、對國家安全、外交政策或經濟構成不同尋常且重大威脅的情況」。

過去歐巴馬和拜登，都曾分別在2014年俄羅斯入侵克里米亞，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，援引該法對俄羅斯實施制裁。可是川普是對全世界的貿易夥伴，按照美國憲法，徵收關稅權不屬於總統的職權範圍，徵稅權是屬於國會的，上訴法院在裁決中指出，儘管《國際緊急經濟權力法》賦予總統重大權力，但這些關稅適用於幾乎所有進口到美國的商品與國家，而且徵收額度超過了關稅系統中規定的稅率，甚至沒有時間限制，遠超過川普的授權範圍。

在法院裁決後，特斯拉執行長馬斯克首先直批美國對中國電動車徵稅「扭曲市場、毫無必要」，強調特斯拉不需要依靠關稅保護。波音、通用汽車等產業巨頭更聯名致函國會，警告對3兆美元商品課徵25%關稅恐引爆「不可逆轉的經濟災難」。

向來與總統川普不對盤的加州州長紐森率先提告，指控關稅造成數十億美元損失，隨後12州跟進，罕見形成「州政府對抗聯邦」局面。國會內部，民主黨則推動《關稅透明法案》，要求加稅前須提交影響評估並獲國會批准，部分共和黨議員亦表態支持。

如果對等關稅的徵收最後被宣布不合法，川普政府表示，將對美國造成「無法彌補的損害」，並可能「推翻」川普已宣布的一些貿易協定，例如與歐盟、英國和日本達成的框架協定。事實上，很多與川普達成協議的國家，現在抱持著「等等看」的心態，不急著履行在關稅談判時的妥協讓步；美國財政部長貝森特更警告，暫停實施關稅將使美國在外交上陷入極度尷尬的局面，中斷正在進行的談判，他指的就是與中國的關稅談判。

川普的司法部已表示將上訴到最高法院，由於最高法院的九名大法官中有六人由共和黨總統任命，其中包括川普在第一任期內提名的三人，因為保守派占多數，判決很可能最後是對川普有利。

此次裁決並未影響川普政府依據其他法律，特別是《1962年貿易擴展法》第232條款徵收的行業關稅，因此針對汽車、鋼鐵和鋁的行業關稅，甚至半導體與藥品的關稅，並未包含在此次裁決中，仍然得以徵收。

未來關稅情勢，除了要等最高法院的判決之外，各國政府是否能拒絕川普的「要索」、拖延既有承諾，甚至要求重新談判協議，則須各自依據自身底氣與利益而定。目前所知，歐盟內部批准協定的進程，可能會受影響而延緩，日本與南韓與美方僅達成口頭協定，沒有書面協議，也會觀望情勢，直到美方適法性情況更明朗。

我國行政院副院長、對美談判代表鄭麗君強調，政府將持續密切關注美方動態，美國對等關稅是否改變，仍視美政府、最高法院如何決定；不過人為刀俎，我為魚肉，政府恐怕沒有要對川普政府硬起來的底氣與準備。