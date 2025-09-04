聯合報社論／總統自棄抗日話語權，軍人榮耀靠「乖乖」？

賴清德總統（中）昨主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」。 記者余承翰／攝影

昨天是九三軍人節，也是中華民國對日抗戰勝利八十周年紀念日。賴總統前一天表揚國軍，卻絕口不提抗戰勝利，反而採日本的「終戰」說，自失立場。對照中共昨天以史上最大閱兵大秀軍事肌肉，兼搶奪抗日勝利功勞，民眾都感到很不是滋味。對比之下，國防部只能推出與廠商聯名的「榮耀九三乖乖」零食包；對此，國軍弟兄能不感到憋屈嗎？

國軍的「九三憋屈」，其來有自。除了紀念流於形式化、商品化，更大原因是，政客長期靠打壓國軍來攫取選票。如今，竟連賴總統都自棄抗日勝利話語權，使軍人節蒙羞。賴政府想靠膨脹虛胖的國防預算硬充強大，但國軍的精神、歷史傳承，全被政治口水淹沒。

對我國而言，九三軍人節的意義，絕不下於歐戰勝利日之於歐洲各國。一九四五年八月十五日，日本天皇發出「終戰詔書」廣播，同日中華民國領導人蔣中正在重慶發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」。九月二日，日本簽下「降伏文書」；次日，中華民國政府宣布九三為「對日抗戰勝利紀念日」，其後並統整為九三軍人節。

史跡昭昭，九三除代表國軍必勝的信念，更是誓死捍衛國家的精神傳承。遺憾的是，賴清德將歷史記憶全部刪除，他對「抗日勝利」只用迎合日本的「終戰」替代，將中華民國、抗日、勝利等元素全都拋棄。風行草偃，近日傳出國防部史編處原訂出版的「抗戰勝利八十周年」紀念專書，在送印前夕突然喊卡；國防部的理由是，「不符年度出版重點」。

反觀對岸昨天的九三大閱兵，挑明就是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」。此外，重新修訂的「中國抗日戰爭史」，及近日中共總書記習近平文章，均聲稱中國共產黨是抗戰勝利的「中流砥柱」。賴總統自棄國軍抗日話語權，轉眼被對岸完全接收，多麼愚昧！

更可嘆的是，賴清德一再使用「終戰」一詞，是依附日本軍國主義的思路而行。當年日本終戰詔書雖避提「投降」，但「降伏文書」卻明明白白寫著：「向盟邦無條件投降。」更別忘了，台灣能脫離日本殖民，正緣於中華民國抗日勝利之賜。賴清德身為中華民國總統，竟然應和日本軍國主義立場將抗日勝利稱為「終戰」，真是無比荒謬！顯然，他還留戀著日本的殖民。

總統如此「戀殖」，也讓國防部的軍人節活動蒙上不敢言勝的憋屈。十年前，國民黨前主席連戰在北京與習近平會面，稱抗戰時蔣介石在正面戰場、毛澤東在敵後戰場；當時國防部還批此說悖離史實，認為中共並未參與抗日。十年後，國防部除了辦一場紀念音樂會，再不見相關紀念活動。軍人節活動新聞稿，更不知所云地稱「邁入第十年」，彷彿蔡英文、賴清德主政前從未有過軍人節。令人啼笑皆非的是，國防部倒和廠商聯名推出「榮耀九三乖乖」的零食，這將把軍人魂置於何地？

抗戰八年，計二六八名將領殉職，僅一人是共產黨。此外，各大會戰均為國軍主導，發表勝利文告的是蔣中正而非毛澤東；在東京灣與中國戰區代表中華民國受降的是徐永昌、何應欽將軍，兩人均埋骨台灣。賴總統再怎麼扭曲終戰史觀，中共再怎麼濃墨誇大其抗日功勞，都無法抹滅這些事實。

賴政府避談抗日勝利，中共自然整碗端去。結果就是，國軍失去勝利光環與歷史傳承，國人失去艱辛而光榮的歷史記憶。丟失凝聚抗敵的精神後，國軍能靠吃「九三乖乖」來彰顯榮耀嗎？