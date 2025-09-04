聯合報黑白集／一切依然故我

賴清德總統（左）和民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）。 聯合報系資料照片

大罷免大失敗，是民意對民進黨的反撲，許多民眾以為賴政府一定會迅速作出回應與調整。然而，行政院僅草草快速調整了少許人事，然後又陷入既有運作窠臼，一切依然故我，毫無改變的意圖。因此，中央繼續刁難地方，預算繼續亂編，關稅談判繼續黑幕；賴清德依然無視抗日勝利，繼續跟著日本喊「終戰」。

史上最無能、最愛釋憲的閣揆，也繼續擺他的架子。先前被在野黨刪減的預算，他要求加碼八七八億元追補回來。先前中央胡亂統刪地方一般性補助款，舊帳仍未清，現在卻連統籌分配款都要剋扣，還不時板臉訓斥地方首長。有這種行政院長，國家能進步才怪！

大罷免抓戰犯戲碼，則進入弔詭宮鬥情節。賴清德自己不辭黨主席，卻要求柯建銘辭總召，老柯當然不從；還傳出柯妻演出「讓他當完這屆」苦情戲、但柯否認。隨後，雙方各使出「改選連署書」及「六長登記表」的法寶隔空交鋒，平日威風凜凜的綠營立委竟都嚇到不敢出聲選邊。當心狠對上手辣，賴清德若輸了這局，他大概黨政兩腿全跛了。

民進黨在野時，天天呼喊「改革」。如今連續執政十年下來，民意跌到谷底，卻連自我調整都不會。近日，民進黨十九名跨縣市議員連名要求賴清德「正視我們的危機」，倒是更有見地。站遠一點的人，更看得清問題。