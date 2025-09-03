聯合報黑白集／沈伯洋有完沒完

大罷免抓戰犯風頭稍緩，綠委沈伯洋重出江湖。他稱自己一天到晚被跟蹤，還抓到有人在家門口機車上安裝針孔偷錄，報警後仍是死局。藍委王鴻薇認事態嚴重，發函警政署要求重視。北市大安分局澄清，去年就「查無不法」，而且沈委員「不提告」。見戲台被拆，撲馬沈便否認說過不告，還辯稱「裝針孔的可能不是車主」。

沈伯洋「第六感推理」一出，網友質疑「又來了，怎麼他的案子都抓不到嫌犯？」還有人羅列，沈伯洋已自爆六、七件遭跟監疑案。對沈家人遭恐嚇案，只要網友問及查案進度，他就揚言提告。難怪林濁水形容他「極度疑神疑鬼」。

警方處理「陳菊走了？」一案，四小時逮到網友。黃國昌率小草「走讀」，內政部長劉世芳立刻下令法辦。但她對沈伯洋「受害」，始終視若無睹。綠營對同志太冷漠，竟是王鴻薇以德報怨，替沈伯洋討公道。

沈伯洋因處理母親後事，外界不忍打擾。怎料，他上節目自曝被中共監視的鬼故事。巧的是，大罷免金主曹興誠爆料：「民進黨已遭大量滲透」。青鳥有樣學樣，在網上煽動抵制全聯，因為店內促銷「省產」大白菜，替中共矮化台灣。

賴清德逼宮柯建銘，想給全民一個交代，卻難如願。另一邊，沈伯洋繼續信口抓匪諜，沒完沒了。認知戰的精髓，就是疑神疑鬼吧！