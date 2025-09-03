聽新聞
聯合報社論／兩代小英男孩爭議，檢調留下多少擒縱謎團

聯合報／ 社論

「小英男孩」最近突然成為話題焦點。有些人是平步青雲，像林飛帆趙怡翔，卅多歲即成為國安會副秘書長，令人擔心他們的經驗歷練是否足夠。有些人則是官司纏身，像負責綠能的鄭亦麟攬權索賄，遭收押禁見；包括老一代的小英男孩鄭文燦、陳吉仲爭議多端，卻因檢調留下太多擒縱謎團，也讓政商黑幕及司法秘辛說不完。

此處，我們要關注的是涉及官司的三名兩代小英男孩。其一，經濟部綠能產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌向業者收賄數百萬元、安插人事，坐擁多間豪宅，最令人矚目。遭搜索時，他還嗆警調「你知道我背後是誰嗎」，囂張之至。其次，前行政院副院長鄭文燦遭爆疑與女子在澳門進飯店房間，影片真偽未明；由於鄭文燦「撤告」，司法不再追究。其三，超思蛋涉詐領公帑六千多萬案，檢方起訴超思公司負責人母女與畜產會專員，前農業部長陳吉仲卻安全下莊，還感謝司法「還他清白」。在這些案件中，檢調辦案都留下不少疑點。

神似鄭文燦的男子與女子進飯店房間的影片，被新北市議員林國春指稱是鄭文燦接受組頭招待，赴澳門買春。鄭文燦提告，刑事局以鑑定結果「影像不清晰」、「無法以科學方式辨識」，既無法說是鄭文燦，也不敢說不是他。最後鄭文燦自行撤告，檢方以不起訴結案。至於影片中男子究竟是誰，徒留給外界無限遐想。

這種處理方式，跟另一名「小英男孩」羅致政去年選前被爆出疑與女子的親密照案，如出一轍。羅致政否認是影片當事人並提告，新北地檢署則以無法追查散布者身分為由簽結。至於影片中男子是否羅致政，檢方只稱羅致政從未承認是他，而依法除非經成年被害人同意，無法說明影片檢測結果。如此說明，似乎反間接證實影片的真實性。

曾鬧得沸沸揚揚的超思案，被告圖利、瀆職的時任農業部長陳吉仲、次長陳駿季與畜產會董事長林聰賢，都被檢方認定毫無責任。檢方一方面稱，超思虛構進口巴西雞蛋的假象，並假造雞蛋離岸價格與海運費向畜產會詐領貨款；另一方面又說，農業部認為超思有進口巴西蛋管道，且能提出官方檢疫及衛生證明等，因此認定陳吉仲等官員未違法。這些說法不僅自相矛盾，又貶低公部門責任，檢方竟也說得出口。

更離譜的是，畜產會承辦人員不僅從未到倉儲清點數量、驗貨，還把空白履約書交由超思自行填寫。政府花大錢補助進口蛋，農業部竟沒有任何監督機制，連蛋是不是安全都不管。如此明顯的怠忽職務，檢調可以裝作看不見，而陳吉仲也好意思宣稱自己清白？

至於鄭亦麟，不到卅歲就擔任經濟部「綠推中心」副執行長，經手上兆元的風電區塊開發廠商遴選招標。綠能利益牽扯多端，許多立委都曾接獲有關他的檢舉函。鄭亦麟這次是因涉嫌協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄數百萬遭法辦，面對檢調上門，不僅將手機丟出窗外，還嗆辦案人員「知道我背後是誰嗎？」囂張程度，讓人瞠目結舌。

可議的是，專案小組蒐證超過一年，卻在檢調行動前消息外洩，涉嫌擔任白手套的鄭亦麟之弟更搶先離台。是否幕後有人通風報信，刻意製造偵辦斷點，無論如何，檢調動作都慢了一步。

那些「小英男孩們」的崛起與墜落，讓人唏噓。外界更想知道，他們「背後有誰」？然而，檢調看臉色辦案，非但無法還原真相為大眾解惑，這些「男孩們」的清白也就徒留疑點與塵埃。

社論 鄭文燦 鄭亦麟 趙怡翔 林飛帆

