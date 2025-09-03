經濟日報社論／卓內閣2.0需要目標管理

行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

卓榮泰院長的內閣2.0已經組成，更動了16個團隊成員，包括經濟部長和國發會主委等部會首長；在國內外面臨艱巨挑戰下，讓民眾有了新的期待。雖然專家的評價見仁見智，但我們必須指出，如果無法利用「目標管理」來鞭策政府的各個層面，再多的願景或訴求，都可能只是畫餅充飢，無法落實施政理想。

新任經濟部長龔明鑫表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局，強調中小微企業是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」。

國發會主委葉俊顯瞄準四項重點：AI新十大建設、地方創生3.0、重大公共建設審議預警與退場機制、六大生活與產業區域四大政策。這些政策目標看起來時髦又穩健，不可能招來負評，問題是如何落實？要獲得何種成果？

若只是宣示美麗動人的目標，卻沒有明確可衡量的政策準則，那麼到期滿換屆之時，根本難以評價其表現之良莠–增加1分或增加100分都是增加，但在可增加100分的情況下，沒人會對增加1分的部會首長感到滿意。因此，部會首長想達成施政目標，應該在上任之初，清楚地對所轄的各個層面了解現狀（包括各種量化指標）、設定新的總體目標和年度目標，據以擬定年度工作內容和合理預算，甚至必須因此調整不同局處之預算和工作，否則等因奉此、因循故事，不太可能會有令人滿意的表現。

目標管理（Management by Objectives, MBO）是管理學大師彼得．杜拉克於1954年提出的，透過主管與員工間的雙向溝通，共同設定具體、可衡量、期限明確的目標，並在執行過程中持續進行評估和回饋。政院若任令部會自行其是，只設定方向正確的目標，卻沒有明確的目標管理，那麼各部會就會在美麗的訴求之下，各自編列許多看似「高大上」，其實是績效有限、可有可無，但卻可滿足各方需求的方案；即使是適當的方案，卻可能因缺乏明確目標，到底是否算成功，也只能讓各方自由心證。經過一段時日，看似幹了很多事情，但卻如同我們經常對戰爭所描述的：「贏得許多戰役，但卻輸了戰爭」–距離理想的追求目標愈來愈遠，而且還不用負責。

若能進行嚴謹的目標管理，就必須對追求目標的「有效途徑」進行深刻的研究，規劃真正能夠達成目標的方案，並設定合宜和可行的指標，讓一些合宜的指標（KPI）可以達成理想的目標。例如，在全球都追求「包容性成長」之下，「所得分配」已較過去更加重要。若經濟部設定所得分配的「五等分家庭收入倍數」五年內由2024年的6.14倍改善到6.0倍，就可能必須和勞動部及教育部（甚至財政部）合作，共同研擬出「改善低收家庭收入方案」和各個年度指標，涵蓋了相關的低收入家庭子女教育、勞動生產力、就業品質提升、資本利得稅方案和相關指標，據以逐年檢討績效並修正方案內容和執行方法，動態地向目標逐步趨近。

台灣的中小微企業，一直是創造和維持就業的穩定力量。政府長年以來都說支持傳統企業，表面上也做了不少事，但看到的卻是傳統產業陸續外移或退場，部分產業產值都已經下降。事實上，若留存的傳產生產力提升，產值是可以繼續成長的；這顯示過去的目標設定和達成指標可能存在嚴重問題，導致政府看似努力，理想狀態卻愈來愈遠，也凸顯了正確的目標管理的確重要。

行政院願意傾聽民意、調整內閣，值得肯定，並給予祝福。但如果行政院在改組內閣之後，就放任各部會各行其是，沒有明確的總體目標和執行的績效和指標，並據以考核各部會表現的話，不管是內閣2.0或3.0，恐怕都難以寄予厚望。