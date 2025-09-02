聽新聞
聯合報黑白集／誰關了水龍頭？

聯合報／ 黑白集

前年總統大選時，賴清德推出「新青安」政策，隨後引發房價上漲、銀行放款資金短缺的連鎖效應。 圖／聯合報系資料照片
前年總統大選時，賴清德推出「新青安」政策，隨後引發房價上漲、銀行放款資金短缺的連鎖效應。 圖／聯合報系資料照片

購屋族貸不到款的「房貸之亂」延燒，閣揆卓榮泰一聲令下，要求銀行「把水龍頭開大一點」。為此金管會「使命必達」，找八大行庫開會。卓榮泰顯然忘了，「關水龍頭」的元凶，正是賴政府自己。

前年總統大選時，賴清德為吸引青年選票，推出「新青安」政策，大幅降低青年購房貸款門檻。但根據銀行法，不動產放款比率有卅％的上限，政策上路後，隨即引發房價上漲、銀行放款資金短缺的連鎖效應。銀行不是故意「關緊水龍頭」，而是沒水了。

連串問題，使中央銀行被迫出手，找銀行團喝咖啡，祭出所謂的「限貸令」，這也是「房貸之亂」的前世今生。其後，一般購屋族貸不到款，使用「新青安」買房的年輕人，也面臨房貸斷頭壓力。水龍頭不出水，就是賴政府自己造的孽。

為緩解通膨壓力，央行屢屢以升息作為手段，房貸利率因此水漲船高。要開大水龍頭，除面對「缺水」問題，還有「水價也飆漲」。卓榮泰一聲令下，不僅是赤裸裸干預央行，也與現實脫節，更是視金融秩序於無物。

從蔡政府到現在的賴政府，一面打房，一面推新青安；一面要穩定物價、提高利率，一面又要開大水龍頭，何其矛盾！政策反覆無常，根本原因，只是想討好選民。但製造了爛攤子，也救不了民調；忙來忙去，不知道在忙什麼？

聯合報社論／國教危機當前，教長只顧雍容洗滌人心？

新學年已開學，全國中小學卻鬧教師荒。教育部八月廿五日統計，全國中小學代理教師缺額一四二九名；經各方努力，到廿八日仍缺四一二名。各校持續招聘，並透過校內教師、跨校教師及退休教師等機制，暫時解決學生等不到老師的困境。這個暑假，許多學校多次招聘招不滿，二十招、三十招不足為奇，甚至有逾五十招仍找不到老師。此一慘況，對照這次內閣改組教育部長鄭英耀留任，也成為賴政府面對國教危機與教師缺額的最大嘲諷。

經濟日報社論／行政院浮濫編列預算 慎防財政崩潰

賴政府最近連提三個特別預算、一個追加預算及明年度總預算案，總支出高達4.5兆，增加舉債1.35兆。加上賴總統最近宣稱淨零...

