聯合報黑白集／誰關了水龍頭？

前年總統大選時，賴清德推出「新青安」政策，隨後引發房價上漲、銀行放款資金短缺的連鎖效應。 圖／聯合報系資料照片

購屋族貸不到款的「房貸之亂」延燒，閣揆卓榮泰一聲令下，要求銀行「把水龍頭開大一點」。為此金管會「使命必達」，找八大行庫開會。卓榮泰顯然忘了，「關水龍頭」的元凶，正是賴政府自己。

前年總統大選時，賴清德為吸引青年選票，推出「新青安」政策，大幅降低青年購房貸款門檻。但根據銀行法，不動產放款比率有卅％的上限，政策上路後，隨即引發房價上漲、銀行放款資金短缺的連鎖效應。銀行不是故意「關緊水龍頭」，而是沒水了。

連串問題，使中央銀行被迫出手，找銀行團喝咖啡，祭出所謂的「限貸令」，這也是「房貸之亂」的前世今生。其後，一般購屋族貸不到款，使用「新青安」買房的年輕人，也面臨房貸斷頭壓力。水龍頭不出水，就是賴政府自己造的孽。

為緩解通膨壓力，央行屢屢以升息作為手段，房貸利率因此水漲船高。要開大水龍頭，除面對「缺水」問題，還有「水價也飆漲」。卓榮泰一聲令下，不僅是赤裸裸干預央行，也與現實脫節，更是視金融秩序於無物。

從蔡政府到現在的賴政府，一面打房，一面推新青安；一面要穩定物價、提高利率，一面又要開大水龍頭，何其矛盾！政策反覆無常，根本原因，只是想討好選民。但製造了爛攤子，也救不了民調；忙來忙去，不知道在忙什麼？