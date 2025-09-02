聯合報社論／國教危機當前，教長只顧雍容洗滌人心？

大罷免大失敗，教育部長鄭英耀也是屢被點名應下台的閣員之一。 圖／聯合報系資料照片

新學年已開學，全國中小學卻鬧教師荒。教育部八月廿五日統計，全國中小學代理教師缺額一四二九名；經各方努力，到廿八日仍缺四一二名。各校持續招聘，並透過校內教師、跨校教師及退休教師等機制，暫時解決學生等不到老師的困境。這個暑假，許多學校多次招聘招不滿，二十招、三十招不足為奇，甚至有逾五十招仍找不到老師。此一慘況，對照這次內閣改組教育部長鄭英耀留任，也成為賴政府面對國教危機與教師缺額的最大嘲諷。

近年的教師荒，不像往年只發生在偏鄉，連都會區明星學校也缺老師。許多學校在群組發出求救訊息，在網路狂貼徵人哏圖。「交通便捷、生活機能發達」的招聘說明，有如房屋廣告；「大學畢業，不需證照，無經驗可」的徵才條件，更凸顯教育已經很難堅持專業門檻。

面對這個問題，教育部趕在開學前頭痛醫頭，三天內填補一千名代理教師缺額，並推出校內教師超鐘點授課等應急作法。這些作法，一點都不值得高興。那意味著新進師資專業不足，教學品質參差堪虞；也意味著學生變成白老鼠，學習權益無法確保；更意味著教師超鐘點過勞和非專長授課，加劇教學環境惡化。

中小學缺老師不分城鄉全面告急，顯示教師一職不再具吸引力。學者和教團曾分析各種原因，但教育環境的惡化，無疑是現職教師不斷求去、儲備師資不願投入、代理教師乏人問津的主因。教育現場不斷疊加的教學與行政負荷，讓教師備感壓力；親師生關係的複雜化，更讓教師職業風險倍增。尤其，教育行政體制持續傾斜，一味取悅學生與家長，卻吝於給教師支撐。氾濫成災的投訴與備受詬病的校事會議，磨耗掉多少優良教師的教育熱忱，甚至因此消極待退或斷然求去，也讓儲備師資和代理教師躑躅不前。

少子化海嘯可能讓一些學校沒頂，但師資荒是整體教育環境惡化的反映。在學校滅頂之前，教師荒的衝擊，即可能讓教育體系崩毀。雖然教育問題層出不窮，教育困境也不只一端，基層教師和教團多次籲求重視教師荒問題，輿論也多次示警，卻罕聞教長關切，遑論具體解決辦法。

那麼，今之教長所為何事？人們看到的是：首先，仰體上意，用政治指導教育。從大學校長集體聆聽總統訓示、阻擋兩岸學術交流，到遵循「賴十七條」，清查教育人員政治忠誠，編寫識讀中國威脅教材，又袒護青鳥罷團進校園。鄭英耀從事的是「一邊一國，無庸置疑」的教育實踐。

其次，全國教育大家長當然要關切中小學教育，但鄭英耀提出校園活化開放愛心球、限制第七節排課、教師身心調適假等，都讓教師大譁。連與中小學教師座談，都挑在中小學最忙的開學準備周，卻避談最致命的教學人力短缺問題。在在顯示，教長與教育現實脫節，對百年樹人的工作虛應故事。

鄭英耀上任一年，曾被教團評為表現不及格。大罷免大失敗，鄭英耀也是屢被點名應下台的閣員之一，教團更公開呼籲更換教長。當閣員湧現跳車潮，鄭英耀也表示進退應「雍容優雅」，以政策無法有效推展兩度請辭。誰料，卻獲賴總統以教育改革重要為由慰留。換言之，鄭英耀雖與基層教師宛如活在平行時空，但他選擇留在賴清德的政治同溫層，繼續執行賴清德的洗滌人心工程。

少子化是國安危機，教師荒則是國教危機。長期來看，當教師不再是百年樹人的志業，教育崩毀只在旦夕，各種國安危機更將陷入循環無解的困境。鄭英耀如何雍容優雅面對國教危機和教育崩毀？