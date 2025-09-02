期許數發部贏得資安治理信任。聯合報系資料照

數位發展部自2022年掛牌以來，被寄予厚望，要成為推動國家數位轉型、強化資安防護、縮短數位落差的核心機關。然而三年過去，外界對它的評價高度分歧。分歧的表象下凸顯出一個深層問題：這個新部會的設立，到底為台灣帶來了多少實質價值？

最嚴重的困境在於定位模糊。社會普遍認為既然成立了「數發部」，理所當然應由它統籌打詐、資安、數位產業發展及假訊息治理。然而事實卻是：打詐仍由警政署主責，金融詐騙案件年年攀升，資安議題牽涉國安單位，數發部無法單獨決策。這樣的角色混淆，不僅讓社會無法理解它的核心任務，也讓原本「整合分散職能」的設立初衷淪為口號。如果只是將內政部、交通部、國家通訊委員會、經濟部的相關單位拼湊在一起，卻無法形成新的政策合力，那麼成立新部會的正當性就會被質疑為多此一舉。

執行力不足更使數發部形象雪上加霜。對一般民眾而言，最直觀的觀察指標就是：詐騙新聞仍舊氾濫，偏鄉網速依然落後，數位身分證因資安疑慮而停擺。這些都是人民切身的需求，但數發部卻未能拿出具體成果來回應。諷刺的是：在沒有數發部之前，台灣的數位建設與產業發展未曾停滯，甚至保持在不錯的水準。於是問題就變得尖銳：成立專責部會之後，究竟「增加」了什麼？又真正「加速」了什麼？

資安事件更凸顯其專業不足。中華電信TLS憑證遭國際瀏覽器撤信，導致大量政府網站一度被標註為「不安全連線」，讓國際社會對台灣資安產生質疑。數發部雖強調有雙憑證備援，但處理過程卻顯得倉促推諉，無法展現專業判斷與危機應對。身為資安第一線的專責部會，卻在關鍵時刻缺乏專業態度與透明問責，難免令人懷疑它是否真能承擔起守護資訊安全的角色。

假訊息治理同樣讓人憂心。數發部推動與平台合作查核不實訊息，引來學界與民間疑慮：這樣的機制會不會模糊「打擊假訊息」與「箝制言論自由」的界線？台灣社會對於任何帶有審查意味的政策，都會立刻引起警覺。數發部如果不能擺脫「數位警察」的形象，以透明取代黑箱，以協調者而非裁判角色介入，恐怕只會愈走愈偏。

更令人詬病的是缺乏長程願景。三年來，數發部從未提出完整的2035或2050國家數位藍圖。一個專責數位發展的中央級部會，卻無法告訴社會台灣在AI、資安、雲端基礎設施、數位人權等領域的未來方向，這無疑顯示出戰略高度的缺失。政策只能零星出現於年度計畫或片段措施，不僅無助於凝聚社會共識，更讓台灣在國際數位競爭中處於被動。

未來最嚴峻的挑戰將來自人工智慧。AI的快速發展已經重新定義資訊安全，深偽技術能製造高度逼真的影像、聲音與文字，不僅可能操縱民主選舉，更可能成為詐騙與國安風險的新武器。深偽辨識機制是否健全，將決定國家資訊安全的底線。然而數發部並未展現足夠的技術準備與政策規劃。當外界一再質疑「數發部準備好了嗎？」答案至今仍不明確。

歸根究底，數發部的問題不僅是執行力不足，更是角色迷失。若要扭轉現況，數發部必須徹底轉型，應專注於政策領航與跨部會協調；必須建立即時應變與公開問責機制，讓社會能重新信任政府的資安治理。

人民對數發部的期待，要的不是口號、不是國際場合的曝光，而是實實在在能感受的安全與便利。唯有提出具體中長期願景，並展現真正的整合效益，才可能轉型為值得信賴的「數位守護者」。如今新部長上任，正是最好的機會窗口。若再錯失，數發部恐怕將成為行政改革史上一個無效的實驗。