聯合報黑白集／頭痛割盲腸
大罷免大失敗，賴政府敲鑼打鼓內閣改組，卻是雷大雨小，該走的不走；賴清德總統和行政院長卓榮泰忘了自己也是始作俑者，硬把立院黨團總召柯建銘打成「頭號戰犯」。民進黨跨派系議員連署「請賴總統正視我們的危機」，這個危機其實近在眼前，賴總統卻一再犯下「頭痛割盲腸」的毛病。
綠營基層難掩焦慮，連署聲明仍顯得避重就輕：一、承認罷免失敗、憲政僵局，卻肯定罷團寫下公民運動新頁；二、直指綠電弊案、能源蟑螂，但避談非核家園政策盲點；三、發起人主張院、黨和黨團皆應全面改組，連署聲明竟不敢點名人事問題。不過，新世代的反省，仍值得深思。
但新潮流系只將罷免慘敗歸咎於柯建銘，民進黨秘書長徐國勇也發動連署，賴總統更罕見出面下令黨團改選，府黨聯手逼退，證明府中、宮中俱為一體，只差沒喊「老柯不倒，民進黨不會好」。
柯建銘至今打死不退，他早就劇透，大罷免鐵三角是賴、卓、柯，如今全黨罷一人，難怪老柯要吟詩「本是同根生，相煎何太急」，大家都是共犯，何苦逼退他一人？總統府資政姚嘉文說，全黨都有責任；前議員王浩宇直言，若要有人負責，最該負責的就是賴總統。
醫師總統應當清楚，民進黨沉痾在腦不在尾，如果頭痛割闌尾、沒有對症下藥，只怕會病入膏肓。
