經濟日報社論／行政院浮濫編列預算 慎防財政崩潰

賴政府最近連提三個特別預算、一個追加預算及明年度總預算案，總支出高達4.5兆，增加舉債1.35兆。加上賴總統最近宣稱淨零排放、國防將再投入更多預算，都未說明「錢從哪裡來」，政府花錢失控，危及財政健全，令人憂心。

先盤點核算五項預算案的龐大支出。因應川普關稅，卓院長4月21日核定880億的「出口鏈支持方案」。三天後通過的「韌性特別條例」卻暴增為4,100億，夾帶3,070億的支出，包括撥補台電千億、國土安全1,500億等，把累積歲計賸餘一次耗盡。

立院審議韌性條例，鑑於近年已撥補台電3,000億，電費仍漲五次，故未再撥補台電，但增加2,350億的普發現金，兌現還稅於民的承諾，加上政院夾帶的支出，使韌性條例增至5,450億。行政院未提對應的特別預算案，反而修正韌性條例，又再夾帶450億支出，致總額增為5,900億，舉債增為1,500億。

行政院同時也通過114年中央追加預算，原本是為補足「禁伐補償」短編的23億，及新增辦理罷免、公投的16億，總額卻高達878億，三度夾帶支出839億，包括擅自剋扣而占為己有的地方一般補助款636億，及其他不當支出103億。夾帶的支出違反預算法的追加條件：依法律或事業致增加經費、增設新機關，及所辦事業因重大事故或重大政事經費超過法定預算等。原預算賸餘支應，已被韌性條例耗盡，因此這筆追加預算其實是靠舉債。

此外，8月21日行政院通過「115年度中央總預算」，歲出成長4%為史上最高的3.04兆，歲入2.86兆，呈現1,727億的赤字，因已無累積賸餘而舉債2,992億。同一天還通過「災後復原重建特別預算案」經費600億元，全靠舉債。政府預計9月中將再提出「軍購特別預算」7,000億，也是全靠舉債。

合計上述五項預算案，總支出達4.5兆，舉債1.35兆，致政府債務在2026年底將達7.6兆，比蔡政府移交的債務6.17兆暴增1.4兆（成長23%），確實令人驚悚。何況，至去年底止，中央政府潛藏負債17.9兆（勞保13.6兆最多），因殆於改革社會保險，將是財政的另一個大窟窿。

賴總統無視債台高築的警訊，近日又信口開出花費9,000億實現淨零排碳，以及2030年國防支出提高到GDP 5%的支票。問題是，民進黨政府的非核家園政策，棄廉、潔的核電不用，八成的發電使用較貴又較髒的煤、氣，造成台電成本上升，溫室氣體及空汙有增無減，離淨零目標愈來愈遠，政策工具相互衝突，還要再花9,000億的民脂民膏去減碳，823公投之後已無法獲得民意支持。

提高國防支出到GDP的5%，對財政的衝擊更是可怕。以2026年的GDP預測值28.6兆計算，5%等於1.43兆，約為政府總支出3兆的48%，等於中央政府總支出一半用在國防，且花在外國對台灣經濟並無乘數效果，嚴重排擠經濟建設、社會福利、教育科學等支出，毫無福國利民的意義，甚至將導致財政崩潰。

賴總統在823選後記者會上說，為回應人民的期待，將調整施政順序，重心放在經濟、民生、弱勢、青年四個優先，具體落實在各項特別預算及年度預算之中。在調整財政體質方面，國家財政的穩定，才能保障世代永續，期盼朝野能夠共尋健全財政結構，確保國家的長期發展。顯然上述花錢的支票，並不符合他所稱的施政順序及財政健全。

上述夾帶不當支出而花錢失控，未籌措財源致債台高築，違反預算法、牴觸賴總統的承諾等等問題，須經專業機構盤點、彙總才知道其嚴重性。而由於行政院將各預算案分別送審，立院分開審議，難免見樹不見林，而讓賴政府輕易蒙混過關，可能無法及時遏止財政惡化。呼籲立院應要求卓院長和主計長，將上述五項預算及賴總統開的大支票，進行整體性的專案報告，尤其國防支出暴增對於中長程財政的衝擊，應具體說明，再細審嚴查。