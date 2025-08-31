聯合報黑白集／賴狐斷尾記

總統賴清德（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。 圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗後，賴清德總統才剛表態「黨團改選會更符合社會期待」，即傳出民進黨內認為賴鐵腕逼柯建銘下台太粗暴，不僅放緩逼退腳步，高層設定的「柯總召只做到這會期」也恐將落空。

此情此景，讓人想起伊索寓言「斷尾的狐狸」，大意是：一領頭狐不慎落入陷阱被截去漂亮尾巴，深恐地位不保，便忽悠眾狐說，狐狸尾巴沒有用，反而可能帶來危險，不如大家都截了吧！但一老狐瞥見領頭狐斷尾衰樣，立即明白牠自私自利的壞心思。

賴清德改編台版「狐狸斷尾記」。民進黨此刻正忙著找戰犯、背鍋俠，但民眾皆知，最該負責的就是府院黨三隻領頭狐。三狐尾巴將斷未斷，功能已廢，賴清德和卓榮泰還緊夾著垂頽的尾巴，卻多箭齊發，急著要切斷柯建銘尾巴，以「符合社會期待」。老柯懂了，但如何能服？

老柯不愧政壇老狐狸，賴柯關係生變，立即一改大罷免前的顛狂，先引曹植「七步詩」，勸喻賴莫相煎太急；繼引白居易「琵琶行」的「此時無聲勝有聲」，無不提醒賴清德他只是「配合演出」，更有宣示黨內權鬥轉入密室派系實力較量的意味。

如果賴清德仍未能自覺尾巴已廢，誠心尋求朝野和解團結，就算扳倒老柯，仍不過只是續接狗尾，無助於跳脫提前跛腳的政治現實，更不符合社會期待。