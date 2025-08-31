聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

AIT處長谷立言（右一）25日與五位國民黨立委碰面。 圖／取材自AIT臉書

大罷免後，美國在台協會（ＡＩＴ）公布一系列與朝野互動的影像短片，包括處長谷立言拜會國防部長、分邀藍白立委對話，以及南下與高雄市長陳其邁合拍「類綜藝」短片。各黨解讀照片大做文章，爭相證明自己是台美合作的可靠夥伴。不過，台美關稅談判未定，民調披露民眾對川普不信任度攀升到近八成。民間疑美不安，政黨爭相親美，形成強烈對比。

賴清德總統推動大罷免，將藍白醜化成中共同路人，連帶影響各國駐台代表處、國際媒體對國民黨評價趨向負面。但民意反惡罷呈現壓倒性勝利，外媒迅速改變立場。最典型就是主流日媒一改態度，齊聲批判賴清德和大罷免。ＡＩＴ迅速與國民黨會面，多國駐台代表也紛傳聯繫藍委，都應與此有關，可見民意的力量之大。

谷立言到任一年來，除提供賴政府國安方略，並主動提供核能等各式能源解決方案，協助經濟部評估在菲律賓或日本建置綠電廠，還推動半導體供應鏈赴美投資。賴政府若無谷立言，許多政務都像缺少助推器。

ＡＩＴ公布與朝野互動，時間、議題和橋段節奏都精心鋪排，宣示美方在大罷免後最優先的政治議程是國防預算。最新的「親疏順序」包括明示與藍白擴大交流，以及對綠營獨捧陳其邁。而這波政治公關活動，還演變成綠營的「認知作戰」。

綠營不時大內宣國民黨親中不獲美方信任。這回，綠委吳思瑤稱美方發布照片藍委表情凝重，影射美方不滿國民黨「削弱台灣國防實力，為難國防預算」；側翼跟進渲染成美方向藍營施壓。藍營隨即澄清，黨中央及藍委發文感謝ＡＩＴ肯定國民黨積極經營夥伴關係，承諾支持國防預算提高到ＧＤＰ的三點五％。而ＡＩＴ在與陳其邁互動的臉書文上，特別加上「友誼長存」，與黃國昌谷立言合影形成強烈對比。黃國昌表情凝肅，被綠營側翼惡意解讀成「因為他是唯一被美國罰站合影」。藍綠白網上攻防，淪為爭比「誰更獲美方寵信」。

有輿論批評，綠營不應利用國防外交議題，挑撥美國與在野黨關係。也有評論質疑，國民黨對ＡＩＴ充滿謝意，固然可洗白反美形象，但是否為爭取美方背書，不再堅持監督軍購成效的立場？另有報導則透露，藍委除表達支持國防預算，也說會嚴格監督，更直指疑美論出現，民進黨和美方都有責任。

其實ＡＩＴ操作國防預算與跨黨派政治交往的敏感議題，藍綠白爭相表態，形成美方與台灣朝野達成共識，強化防衛合作的形象。但ＡＩＴ在安全議題高調透明，同時消音對等關稅談判得寸進尺、掩蓋川普政府正加速推動半導體供應鏈移美。這種「雙軌操作」，顯然有意淡化疑美氣氛。

明年起對美軍購加上台積電等產業鏈赴美設廠，一年就有上兆元台幣資金外移，這還沒加上對等關稅造成的關廠失業等民間損失。民眾雖有共識美國是台灣安全最重要保障，但從生存衝擊也深恐台灣被掏空。美國智庫一再示警，川普處理關稅政策、台積電投資及對中關係，使台灣社會對美國信任迅速降低。賴清德不准民眾疑美，但無法遏止民間疑美氛圍持續升高。

川普以美國優先，卻向各國漫天要價，各國基於保護國家利益與主體性，民間掀起疑美風潮，政府則思考新的平衡架構。我國朝野也應省思台美與兩岸關係，兩者不能再是「翹翹板」，必須形成平衡，並與周遭各方累積更多互利的共識。藍綠政治路線改革都進入關鍵時刻，請別只在向美國爭寵的相框裡打轉。