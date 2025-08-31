經濟日報社論／發展台灣版「麗星郵輪」時機來臨

發展台灣版「麗星郵輪」時機來臨。示意圖。照片／港務公司提供

台灣高度依賴的半導體產業，正面臨美國的嚴厲「掏空」；過去產業結構嚴重不均衡發展的風險，現在完全顯現，也讓國人極度不安。這顯示，產業的多元化和高值化已是片刻不能延宕的當務之急。

上個月，越南下龍灣一艘郵輪因暴風雨翻覆造成數十人傷亡，引發國人關注。下龍灣風光酷似桂林，是素負盛名的旅遊勝地；然而，國人可能不知，下龍灣的郵輪事業正在快速發展，每天傍晚從下龍市出港、停泊在海灣娛樂過夜，隔天上鐘乳溶洞探訪，創造出「郵輪經濟」的規模，概估每天在十艘、2,000人次以上，船票日收大約千萬元新台幣，年收入在35億元以上。

就在船難前，媒體報導了台灣郵輪旅客的數據亮眼，預估今年將達112萬人，超越疫情前的105萬人。台灣亮眼的數據，來自國際郵輪旅客需求恢復、大型郵輪公司重啟基隆為營運母港，以及政府推動台灣為國際郵輪中繼站的成果，也讓台灣在亞洲成為僅次於中國大陸的第二大市場，罕見地超越了日本和韓國。

然而令人納悶的是，在國人熱衷郵輪旅遊，且台灣郵輪市場潛力十足之下，卻看不到任何一家往來於台灣和他國間的郵輪，是屬於台灣人擁有的船隊；所有郵輪都屬於美國、義大利、日本等「北方」國家的郵輪，唯一一家非北方國家的「麗星郵輪」，卻來自於發展程度仍低於我國的馬來西亞，實在是難以解釋。

台灣沒有本土的郵輪事業，一般認為原因如下：一、市場規模和消費人口不大；二、地理上缺乏區域轉運港口；三、本土資本和相關產業鏈不足；四、政府政策和投資誘因不足；五、一般民眾對郵輪接受度不足。這些原因過去或許可能成立，但今天都已不存在。而且，都難以解釋馬來西亞「麗星郵輪」為何可以在32年前就成立，並快速成為在台灣極受歡迎的郵輪。目前，其「探索星號」甚至以基隆為其母港，往來於日本、韓國。該公司是1993年馬來西亞富商林梧桐以1.6億美元買下瑞典業者手中的兩艘新郵輪後開始的事業。發展擴張之後，增加了後來的「星夢郵輪」，航線囊括新、馬、泰、日、中等國，擁有兩艘20萬噸級的超級巨輪，載客量皆為5,000人。

台灣去年搭乘郵輪的人次已經來到80萬人，居亞洲第二，市場絕對不小，也才能營造出母港地位。而且在郵輪市場，經常是「供給產生需求」；供給量愈大需求量就跟著變大，因郵輪供給增加後，許多需求就會被廣告或口語帶動產生。若郵輪以華語為主、其他服務水準不變，絕對可以在台灣郵輪市場搶下一席之地。

台灣四面環海，除本身就有基隆、台中、安平、高雄、蘇澳等海港外，又有澎湖、金門、馬祖等離島，就算沒有國際航線，單單是穿梭各港口間和來回離島的行程，就可以支撐一些中小型郵輪的業務；若再加上日、韓、星、港、菲等鄰國的行程，更可吸引到有意短程出國，不喜歡煎熬式飛航旅程的旅客。特別是郵輪上搭配的豐富娛樂節目和各種美食及遊戲，經常是吸引旅客進行休閒的關鍵重點。不敢承擔巨大競爭風險的業者，可以規劃從離島或本島各港間行程的郵輪開始，逐步切入這個相對新穎的服務行業。

郵輪產業可以帶動上下游關聯產業，如港口營運、補給和維修、保險、導遊交通、報關和海關、餐飲和零售、藝文表演、文化展覽和博物館等，經濟關聯效果顯著，值得大力推動。由本土業者提供，更可成為國人重要的休閒活動。若越南能擁有蓬勃的郵輪活動，台灣當然也可以從中小型郵輪發展到大型郵輪。過去相關方案多是吸引郵輪進駐台灣，目前已到了培植本土郵輪的時刻，值得交通部擬定方案努力推動。