黑白集／超思蛋這樣也能結案？

兩年多前蛋荒，「超思」以一人公司拿下一億多元的進口蛋採購權，從巴西進口八千多萬顆蛋，引發各界議論。兩年後北檢偵結此案，將超思負責人秦語喬之女吳諭非以「訛詐七千萬元」起訴，求刑兩年。此案並未真相大白，也未大快人心；因為檢察官只辦到民間人士，高官全部無罪脫身。

當年緊急進口蛋的採購是由畜產會負責，蛋價補貼則由農委會撥款。試問，這麼大金額的採購，難道就憑一對母女和一名畜產會專員能隻手汙走？檢方指控吳諭非母女訛詐七千萬元，彷彿她們神不知、鬼不覺地從畜產會金庫盜走這一大筆錢，都不需要經過審核認證等程序，其誰能信？

根據檢方的起訴書，吳諭非一人分飾數角，除自兼代理商又是進口商，更浮報蛋價、偽造發票請款單、虛增海關查驗費用等，簡直無所不騙。相對而言，畜產會一路被瞞天過海，終至遭對方訛詐得逞，豈不是太無能嗎？要說秦語喬母女的詐騙段數太高，這不也凸顯官員的低能與弱智，他們沒有怠忽職務之罪嗎？

輿論早就質疑，「超思」以一人公司獲得那麼大的訂單，極其「超乎思議」。但當時農委會主委陳吉仲、畜產會董事長林聰賢都大讚超思的進口實績，搞到上當還幫對方作保。迄今，超思進口的是巴西蛋還是日本蛋，連檢察官也沒有答案吧？