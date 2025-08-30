聯合報社論／國民黨主席之爭，勿再陷減法困境

挺過大罷免、並在核三公投繳出亮眼成績單後，國民黨主席接班問題反成黨內新隱憂。不同於過去的重量級人物相爭不下，這次是現任黨主席朱立倫宣布不再連任，被視為最有機會角逐二○二八總統大位的台中市長盧秀燕也表態不參選；目前表態角逐的則有七人，外傳尚有前台北市長郝龍斌，也可能宣布參選。

朱立倫黨主席任內，國民黨在去年總統大選敗北，面對大罷免流於消極，更使許多黨工因假造連署書而身陷囹圄，都飽受黨內批評。但他帶領藍營在二○二二年九合一選戰獲空前大勝，二○二四立委選舉使國民黨重回國會第一大黨，並促成「藍白合作」有效在國會監督執政黨，包括大罷免最後以「卅一比零」大勝，可謂有過亦有功。現在面對明年九合一及二○二八大選，國民黨如何團結因應，亦有不得不改革的壓力。朱立倫建議交棒給盧秀燕，無論是基於急流勇退的個人選擇，或是為國民黨世代交替及「黨務與選戰合一」考量，自有其道理。

盧秀燕以「媽媽留在家」宣布不參選黨主席，不免讓黨內「拱盧者」失望。但盧秀燕距離市長卸任還有一年多，此時接任黨主席，勢必提前成為民進黨砲火攻擊焦點。市政最後一哩路，若有任何差池，她恐陷於兩面夾擊。何況，黨務工作繁重，還要肩負地方選舉提名，極易成為眾矢之的，在在可能為其大選之路投下變數。盧秀燕拒接黨主席，固在情理之中，但也有人認為以蔡英文當年在民進黨危急時，出面承擔為例，認為盧秀燕應在此時接下重擔。

朱、盧退出主席選戰，藍營主席之爭立刻出現多人角逐局面。截至目前為止，已有張亞中、卓伯源、鄭麗文、張雅屏、孫健萍、羅智強及謝典林等七人表態參選。從外界的角度看，國民黨自首次失去政權之後，歷經起伏挫折，現在雖已「卅一比零」之勝，但挑戰仍多，現仍有許多人願意投入主席選戰，未必是件壞事，但主席之位誰屬，仍是國民黨下一步發展的大變數，不可不慎。

因此我們要特別提醒，國民黨在失去政權多年之後，能無私居間穿梭協調的身影已逐漸消失。同時，黨內要角之間的私下溝通也顯得薄弱，朱立倫的「交棒」與盧秀燕的「不接」，都是透過公開談話進行，而不是經過更成熟的運作與協調。這點，無法競選黨主席、卻具國會議長重量的韓國瑜似可扮演更多填補角色，協助盧、朱等人更精確地傳達訊息，避免落差。

此外，過去國民黨主席之爭，最大問題是競爭者在選後心懷芥蒂，甚至彼此成了政敵。亦即，黨內無法透過選舉凝聚共識，反而成了「一派人馬上台、一派人馬下台」的互斥現象，彼此缺乏基本信任，選後黨內能量往往變成「減法」而非「加法」。這類例子屢見不鮮，當年的「馬王之爭」，即讓國民黨付出慘痛代價。再如二○二○、二○二四兩次大選，國民黨都是挾地方選舉大勝餘威挑戰總統大位，卻都因黨內紛爭而吞下敗選苦果。可見，儘管賴政府此刻支持度墜谷，國民黨若積習不改，仍可能遭到逆轉。

下屆國民黨主席首要任務是：呼喚民眾對國民黨的信任，大開大闔，重建國民黨的形象；二是明年地方選舉提名及輔選，須確保席次極大化；三是總統、立委選舉的勝選。這些，光靠黨主席一人無法成事，須賴全黨發揮「加法」作用彼此激盪支援，才是重返執政的最大關鍵。

台灣目前需要一個能有效監督政府的在野黨，這個在野黨也要厚植未來執政的實力，提供選民更好的選擇。這個需要國民黨員、民代及支持者的「力量疊加」。最近的民調顯示民眾對國民黨的好感度，超越民進黨，但也只有卅六％，國民黨的未來領導者如果只是想乘著此次大罷免的結果扯順風旗，恐怕執政之夢仍是一場空。