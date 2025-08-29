黑白集／凌弱為業的台獨

賴政府追殺陸配，卻發現自討苦吃。近日海基會偷偷致函海協會，要求陸方協助註銷陸配戶籍，並提供證明文件。國台辦不但把事情曝光，還撂下狠話：「絕不助紂為虐」。

今年四月初，移民署通知一萬兩千餘名陸配，要求補件「喪失大陸戶籍證明」，並限期三個月，若屆期未繳，將被註銷台灣戶籍。三個月過後，陸委會稱僅剩一成多未處理。但一成少說也有一千二百多人。如果她們都被驅離出境，必然撕掉民進黨最後一塊民主假面；於是，才有這幕敦促陸方配合發證的蠢戲。

當初要上萬名陸配補件，說穿了就是廉價的政治獵巫。內政部下令清查時，正是在亞亞等三名陸配因言賈禍，被迫離境返陸後。此舉無非想打鐵趁熱，為賴清德定調的「境外敵對勢力」找實體戰犯，也為大罷免發功。

此專案依據的是廿一年前修的兩岸條例，廿幾年都相安無事，如今突然拿雞毛當令箭，就是看準陸配好欺負。更真實的目的，則是偷渡兩國論；幾位拿不到證明的陸配村長被解職，引用的竟是國籍法。國台辦看穿心機，才說補證可以，但請用「台灣省」名義申請。

虧賴清德想得出用陸配幫他實現台獨幻夢，但靠欺凌弱者壯大的台獨事業，誰瞧得起？可笑的是，這種事竟好意思請老共幫忙，被對方拿「台灣省」回酸，也只是剛好而已！