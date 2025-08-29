聯合報社論／讀書會派退散，政治好戰派仍盤據卓內閣

季青漫畫

如果說賴清德去年的內閣有什麼亮眼之處，就是一批他讀書會的產學界好友入列，展現了他開拓視野用人的創意。十五個月後，這些「讀書會派」閣員大潰散，說明他的實驗失敗，也或許根本是識人不明。觀察卓榮泰昨天新發布的十六人內閣改組名單，嚴格說來，是了無新意。儘管有一二運動國手清新入列，卻難掩內閣中政治死硬派文風不動的窒悶之氣。

檢視內閣改組名單，十六人其實是灌水的數字，真正受矚目的，只有經濟部、國發會、衛福部、數發部四部會首長的異動。其中，經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、數發部長黃彥男三人均為賴清德「讀書會」成員，這次分別以個人因素、健康因素及借調期滿等理由「被請辭」。產業界入閣如果象徵賴總統的「創意」，郭智輝和劉鏡清等人因水土不服而悵然離開，意味賴清德的創意已告耗盡。

與「讀書會派」閣員大舉退散形成反差的，則是那些政治死硬派及好戰派閣員悉數留任，這才是此次內閣改組令人失望之處，完全在裝模作樣。賴政府的支持度之所以一再下挫，主要是賴清德的偏執與卓內閣的無能交互作用，加上司法檢調、內政、教育等部會不斷製造內部仇恨的結果，使社會惶惶不安。大罷免失敗後，應負首責的是賴清德、卓榮泰、柯建銘等「首謀」，他們卻毫無歉意。最後，卻拿郭智輝等讀書會派成員祭旗，其他喊打喊殺的愚頑閣員仍端坐其位。這種「假改組」，如何讓民眾有感？

如此虛晃一招的改組，可從三方面剖析：第一，是漫無目標。內閣改組目的是要強化施政效能，但從卓榮泰宣布的名單看，卻只是踢走幾個閣員，然後把職位塞滿，看不出提升效能的決心。第二，是不改徇私。賴政府想要凸顯用人氣魄時，便將產業界客卿奉若上賓；但想要抓代罪羔羊時便把他們當替死鬼，代民進黨內同志受過。第三，是愈發內縮。這次改組，除石崇良升任衛福部長受到好評，其餘如張惇涵、龔明鑫等的職位異動，凸顯賴政府人才庫已近枯竭，小圈圈用人將無助增進團隊的腦力激盪。

諷刺的是，若不是某些官媒重提，人們幾乎忘了卓內閣曾自我標榜為「AI行動內閣」。而這次改組，更美其名為「AI行動內閣2.0」。事實上，卓榮泰擔任閣揆十五個月，人們看不出他跟「AI」有任何瓜葛，更看不到他展現出任何「行動」效率。人們看到的，就是他利用「覆議」及「釋憲」對所有法案的推拖拉，乃至在對美關稅談判「不溝通、不徵詢、不透露」的故步自封。在最近一次質詢中，卓榮泰被問到手機支付的詐騙問題，他的答覆竟是：「我都貨到付款。」這樣一位還活在「現金時代」的閣揆，他能理解「數位時代」線上交易的重要性嗎？他知道「AI行動內閣」的頭銜套在自己頭上有多滑稽嗎？

賴政府的支持度一路跌破三成，說穿了，並不是離職那幾位閣員害的，而是賴卓體制的狹隘與短視所致。在賴總統的高政治性主導的模式下，如果總統和閣揆對任何決策都要插手干預指示，再睿智英明的首長也難以成事。也因此，李洋出任運動部長雖然造成話題，但才卅歲的他，在綠營鷹犬環伺的政治生態中能維持多久的純真理想，不免令人懷疑。就像去年上任的郭智輝和劉鏡清，終究只維持了一年多的保鮮期；到了關鍵的抉擇時刻，當家大老闆最後仍優先選擇維護自己同黨的老同事。

抱歉！對於這個新內閣人事，我們說不出什麼恭維與期待的話。