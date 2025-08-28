經濟日報社論／期待新內閣重視傳統基礎工業

期待新內閣重視傳統基礎工業。聯合報系資料照

內閣改組人事大致明朗，財經部會中，有國發會、經濟部、數發部等首長更迭，幅度不小，是經濟政策適時調整的契機。

經濟部長人事最受關注，前部長郭智輝在任期內對傳統產業「痛點」輕描淡寫，主張「讓利中下游」，被外界質疑不諳傳統工業。台灣近年產業政策多以高科技為核心，從「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業到「五大信賴產業推動方案」，這些策略固然助台灣登上全球科技浪潮高峰，但在供應鏈重組的關鍵時刻，我們卻長期忽略另一個攸關國家安全的重要支柱──傳統基礎工業。

全球供應鏈因地緣政治、碳中和與技術變革而重組，各國無不將產業政策提升至國家安全層級。美國川普政府雖將對台關稅從初步的32%調降至20%，仍高於日韓的15%。更嚴峻的是，美國根據國家安全調查232條款，對進口鋼鐵、鋁製品課徵50%關稅，汽車零組件與銅材也分別被課25%及50%高額稅率。

鋼鐵、工具機、機械零組件、紡織、重電等產業支撐著上百萬勞工就業，一旦遭受進口傾銷、國際關稅與匯率多重夾擊而衰敗，高科技產業也難以獨善其身。台灣已出現明顯警訊：今年上半年工具機出口金額10.12億美元，較去年同期減少5.8%，中高階產品在關稅競爭之下，更可能被德、日取代；低價進口鋼鐵暴增50倍，熱軋扁軋鋼品更激增296倍，本土鋼鐵廠面臨極大壓力；全台實施減班休息人數突破3,900人，受關稅衝擊者占比超過六成。

新任經濟部長龔明鑫和國發會主委葉俊顯，都是產業經濟專長，應正視產業的結構性危機，共同規劃將基礎工業納入國家安全戰略，給予與半導體產業同等優先級。

龔明鑫過去在國發會推動前瞻基礎建設，具備政策整合能力；如今接掌經濟部，必然更能瞭解產業界的實際需求。在全球變局下，可積極搭建產業聯盟或控股公司，深化與印太地區雙邊或多邊經濟合作，減少對單一市場依賴，協助企業多元布局，因應當前盛行之貿易保護主義。

此外，數位部政策方向同樣攸關台灣產業未來。新任林宜敬部長將接手數位轉型布局，但台灣數位化政策長期偏向技術導向與政府由上而下規劃，往往忽視中小企業與民眾實際需求。數位化不能只服務高科技巨頭，更要落地到傳統產業與一般民眾生活。

新部長應聚焦縮小城鄉數位落差，改善基礎網路建設，提供易上手的數位工具和培訓。只有讓基層勞工與小型企業能有效運用數位工具，數位政策才能真正提升產業競爭力。

傳統產業多為中小微企業，資金有限且缺乏IT人才。政府可透過補助或稅務優惠推動企業採用雲端服務、企業資源管理和智慧製造方案，建立公開數據平台，讓企業以低成本掌握市場與供應鏈資訊，提高決策效率。數位部應與經濟部攜手，設計適合傳統產業的工業4.0升級路徑，避免數位政策成為少數大企業專利。

傳統產業勞工超過百萬，多數集中於鋼鐵、工具機、汽車零件、紡織成衣等行業，多在中南部就業，構成地區經濟命脈。若產業政策忽視基礎工業，影響不止於個別企業，還會撕裂社會結構，加劇區域發展失衡。政府制定產業政策時，必須兼顧就業穩定與地區均衡發展，並正視進口傾銷造成的不公平競爭。

半導體產業的成功，為台灣贏得全球矚目，但是這不意味著其他產業無足輕重。護國神山固然重要，但護國群山才能形成完整屏障。觀察歐美先進國家政策，皆積極將基礎工業與新創科技融合，以國家力量支援升級轉型。

新任經濟部長與數位部長若能把握機會，翻轉政策思維，台灣便有機會在這波全球供應鏈重組中，將產業基礎打得更深、更穩，真正實現從護國神山到護國群山的戰略布局。唯有如此，台灣才能在變局中維持競爭優勢，確保經濟發展的韌性與永續性。